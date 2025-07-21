З ким зіграє "Динамо", якщо пройде "Хамрун Спартанс": результат жеребкування ЛЧ

Київське "Динамо" отримало інформацію про можливого суперника у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів, якщо успішно подолає мальтійський "Хамрун Спартанс".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати офіційної церемонії жеребкування, що відбулося сьогодні, 21 липня, у Ньоні.

"Динамо" дізналося потенційного суперника в Лізі чемпіонів

За результатами жеребкування, у разі проходження "Хамрун Спартанс", український гранд зіграє з переможцем пари "Пафос" (Кіпр) / "Маккабі" (Тель-Авів, Ізраїль). Ці клуби зустрічаються між собою тоді ж, коли гратимуть українці з мальтійцями.

Нагадаємо, що перший поєдинок другого раунду кваліфікації кияни проведуть 22 липня на Мальті. Він розпочнеться о 19:00 за київським часом.

А матч-відповідь відбудеться 29 липня в Любліні, де динамівці проводять домашні єврокубкові матчі. Повторний поєдинок стартує - о 21:00.

Варто зазначити, що у разі несподіваної поразки в дуелі з "Хамрун Спартанс" у другому кваліфікаційному раунді ЛЧ, "Динамо" не вилетить з єврокубків, а потрапить до третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Це мінімальна "страховка" для українського клубу на євроарені.

Однак українська команда все ж має вищий шанс пройти до наступного раунду ЛЧ, про що ми писали у матеріалі "Як Україна грала з Мальтою в єврокубках".

Жеребкування третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів 2025/2026

Шлях чемпіонів:

РФШ (Латвія) / "Мальме" (Швеція) - "Копенгаген" (Данія) / "Дріта" (Косово)

КуПС (Фінляндія) / "Кайрат" (Казахстан) - "Слован" (Братислава, Словаччина) / "Зріньські" (Боснія і Герцеговина)

"Лех" (Польща) / "Брейдаблік" (Ісландія) - "Лінкольн Ред Імпс" (Гібралтар) / "Црвена Звезда" (Сербія)

"Рієка" (Хорватія) / "Лудогорець" (Болгарія) - "Ноа" (Вірменія) / "Ференцварош" (Угорщина)

"Хамрун Спартанс" (Мальта) / "Динамо" Київ (Україна) — "Пафос" (Кіпр) / "Маккабі" (Тель-Авів, Ізраїль)

"Шкендія" (Північна Македонія) / ФКСБ (Румунія) - "Шелбурн" (Ірландія) / "Карабах" (Азербайджан).

Шлях ліги:

"Бранн" (Норвегія) / "Ред Булл Зальцбург" (Австрія) - "Брюгге" (Бельгія)

"Рейнджерс" (Шотландія) / "Панатінаїкос" (Греція) - "Вікторія Пльзень" (Чехія) / "Серветт" (Швейцарія)

"Ніцца" (Франція) - "Бенфіка" (Португалія)

"Феєнорд" (Нідерланди) - "Фенербахче" (Туреччина).

Коли відбудуться матчі

Матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів заплановано на 5/6 та 12 серпня. Точні дати та час початку зустрічей будуть офіційно підтверджені до 25 липня.

Переможці цих пар вийдуть до плей-офф раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, де боротимуться за путівку до групового етапу найпрестижнішого єврокубка.

Команди, які поступляться на цьому етапі, не припинять свій єврокубковий шлях, а продовжать виступ у плей-офф раунді кваліфікації Ліги Європи. Це дає колективам "другий шанс" поборотися за груповий етап іншого важливого єврокубка.