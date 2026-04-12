"Суперечки щодо кількох кілометрів": у Путіна зробили цинічну заяву про переговори
У Кремлі стверджують, що територіальні суперечки між Україною та Росією полягають "лише у кількох кілометрах".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника російського диктатора Дмитра Пєскова, якого цитують російські ЗМІ.
"Територіальні розбіжності між Росією та Україною полягають у кількох кілометрах", - сказав Пєсков.
Він також заявив, що стабільний мир у перспективі можна забезпечити вже сьогодні, але для цього президент України Володимир Зеленський "має ухвалити певні рішення".
"Поки Зеленський не набереться сміливості й не візьме на себе відповідальність за свої рішення, спецоперація триватиме", - додав речник російського диктатора.
Пєсков також заявив, що великоднє перемир'я - це "гуманітарний жест з боку Путіна", а Великдень - свято, яке шанують і росіяни, і українці.
Питання Донбасу у переговорах
Нагадаємо, цього року Україна вже провела кілька раундів переговорів з Росією та США.
Сторони так і не змогли дійти згоди щодо самого припинення вогню, оскільки Росія хоче здачі неокупованого Донбасу, на що Київ не погоджується.
Президент України Володимир Зеленський відкинув будь-який обмін території Донбасу на інші регіони. Він наголосив, що країна-агресорка розуміє, що зможе утримати території прикордоння, і прийде момент, коли ЗСУ витіснять окупантів звідти.