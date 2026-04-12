"Суперечки щодо кількох кілометрів": у Путіна зробили цинічну заяву про переговори

У Кремлі стверджують, що територіальні суперечки між Україною та Росією полягають "лише у кількох кілометрах".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника російського диктатора Дмитра Пєскова, якого цитують російські ЗМІ.

"Територіальні розбіжності між Росією та Україною полягають у кількох кілометрах", - сказав Пєсков.

Він також заявив, що стабільний мир у перспективі можна забезпечити вже сьогодні, але для цього президент України Володимир Зеленський "має ухвалити певні рішення".

"Поки Зеленський не набереться сміливості й не візьме на себе відповідальність за свої рішення, спецоперація триватиме", - додав речник російського диктатора.

Пєсков також заявив, що великоднє перемир'я - це "гуманітарний жест з боку Путіна", а Великдень - свято, яке шанують і росіяни, і українці.