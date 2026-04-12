ua en ru
Нд, 12 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

"Суперечки щодо кількох кілометрів": у Путіна зробили цинічну заяву про переговори

14:32 12.04.2026 Нд
2 хв
Пєсков заявив, що великоднє перемир'я - це "гуманітарний жест з боку Путіна"
aimg Тетяна Степанова
"Суперечки щодо кількох кілометрів": у Путіна зробили цинічну заяву про переговори Фото: речник Кремля Дмитро Пєсков (Getty Images)

У Кремлі стверджують, що територіальні суперечки між Україною та Росією полягають "лише у кількох кілометрах".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника російського диктатора Дмитра Пєскова, якого цитують російські ЗМІ.

"Територіальні розбіжності між Росією та Україною полягають у кількох кілометрах", - сказав Пєсков.

Він також заявив, що стабільний мир у перспективі можна забезпечити вже сьогодні, але для цього президент України Володимир Зеленський "має ухвалити певні рішення".

"Поки Зеленський не набереться сміливості й не візьме на себе відповідальність за свої рішення, спецоперація триватиме", - додав речник російського диктатора.

Пєсков також заявив, що великоднє перемир'я - це "гуманітарний жест з боку Путіна", а Великдень - свято, яке шанують і росіяни, і українці.

Питання Донбасу у переговорах

Нагадаємо, цього року Україна вже провела кілька раундів переговорів з Росією та США.

Сторони так і не змогли дійти згоди щодо самого припинення вогню, оскільки Росія хоче здачі неокупованого Донбасу, на що Київ не погоджується.

Президент України Володимир Зеленський відкинув будь-який обмін території Донбасу на інші регіони. Він наголосив, що країна-агресорка розуміє, що зможе утримати території прикордоння, і прийде момент, коли ЗСУ витіснять окупантів звідти.

Кремль Мирні переговори Пєсков Війна в Україні
Новини
США та Іран не досягли угоди, ми повертаємося ні з чим, - Венс
Аналітика
