"Споры о нескольких километрах": у Путина сделали циничное заявление о переговорах
В Кремле утверждают, что территориальные споры между Украиной и Россией заключаются "всего в нескольких километрах".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера российского диктатора Дмитрия Пескова, которого цитируют российские СМИ.
"Территориальные разногласия между Россией и Украиной заключаются в нескольких километрах", - сказал Песков.
Он также заявил, что стабильный мир в перспективе можно обеспечить уже сегодня, но для этого президент Украины Владимир Зеленский "должен принять определенные решения".
"Пока Зеленский не наберется смелости и не возьмет на себя ответственность за свои решения, спецоперация будет продолжаться", - добавил представитель российского диктатора.
Песков также заявил, что пасхальное перемирие - это "гуманитарный жест со стороны Путина", а Пасха - праздник, который почитают и россияне, и украинцы.
Вопрос Донбасса в переговорах
Напомним, в этом году Украина уже провела несколько раундов переговоров с Россией и США.
Стороны так и не смогли прийти к согласию относительно самого прекращения огня, поскольку Россия хочет сдачи неоккупированного Донбасса, на что Киев не соглашается.
Президент Украины Владимир Зеленский отверг любой обмен территории Донбасса на другие регионы. Он подчеркнул, что страна-агрессор понимает, что сможет удержать территории приграничья, и придет момент, когда ВСУ вытеснят оккупантов оттуда.