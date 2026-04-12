В Кремле утверждают, что территориальные споры между Украиной и Россией заключаются "всего в нескольких километрах".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера российского диктатора Дмитрия Пескова, которого цитируют российские СМИ.

"Территориальные разногласия между Россией и Украиной заключаются в нескольких километрах", - сказал Песков.

Он также заявил, что стабильный мир в перспективе можно обеспечить уже сегодня, но для этого президент Украины Владимир Зеленский "должен принять определенные решения".

"Пока Зеленский не наберется смелости и не возьмет на себя ответственность за свои решения, спецоперация будет продолжаться", - добавил представитель российского диктатора.

Песков также заявил, что пасхальное перемирие - это "гуманитарный жест со стороны Путина", а Пасха - праздник, который почитают и россияне, и украинцы.