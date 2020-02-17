В Сумской области зафиксировали третью смерть от пневмонии

В Сумской области подтвердили третью смерть от пневмонии. Об этом во время аппаратного совещания в Сумской областной государственной администрации сообщила заместитель начальника областного управления охраны здоровья Надежда Лысенко.

По ее словам, несмотря на снижение заболеваемости населения гриппом и ОРВИ, эпидемическая ситуация в регионе все еще не стабилизировалась.

"За время эпидемии гриппа у нас зафиксировано три смерти от пневмонии, последний случай - на прошлой неделе. У умершего 50-летнего жителя Белопольского района подтвержден вирус гриппа", - сообщила Лысенко, добавив, что все три жертвы вируса были не привиты.

Еще 5 человек, по словам Лысенко, находятся в тяжелом состоянии в реанимационных отделениях.

Напомним, всего в Украине с начала эпидсезона от гриппа умерло 26 человек. В частности, в Запорожской области от гриппа скончались две пенсионерки и подросток. Погибшие также не были вакцинированы.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Украине заболеваемость гриппом и ОРВИ превысила эпидемический порог на 55,6% и имеет среднюю интенсивность. По данным украинских медиков, после первой волны эпидемии гриппа может наступить вторая волна всплеска заболеваний.