У Сумській області зафіксували третю смерть від пневмонії

У Сумській області підтвердили третю смерть від пневмонії. Про це під час апаратної наради в Сумській обласній державній адміністрації повідомила заступник начальника обласного управління охорони здоров’я Надія Лисенко.

За її словами, попри зниження захворюваності населення на грип та ГРВІ, епідемічна ситуація в регіоні все ще не стабілізувалась.

"За час епідемії грипу у нас зафіксовано три смерті від пневмонії, останній випадок - на минулому тижні. У померлого 50-річного жителя Білопільського району підтверджено вірус грипу", - повідомила Лисенко, додавши, що всі три жертви вірусу були не щеплені.

Ще 5 осіб, за словами Лисенко, знаходяться у тяжкому стані в реанімаційних відділеннях.

Нагадаємо, загалом в Україні від початку епідсезону від грипу померло 26 людей. Зокрема, у Запорізькій області від грипу померли дві пенсіонерки і підліток. Загиблі також не були вакциновані.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Україні захворюваність на грип та ГРВІ перевищила епідемічний поріг на 55,6% і має середню інтенсивність. За даними українських медиків, після першої хвилі епідемії грипу може настати друга хвиля сплеску захворювань.