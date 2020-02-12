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В Украине за неделю от гриппа умерли восемь человек

Новости » Общество     12.02.2020 - 20:45
В Украине за неделю от гриппа умерли восемь человек
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

С начала эпидсезона в Украине умерли 26 человек

В Украине за прошедшую неделю зарегистрировано 8 летальных случаев в результате лабораторно подтвержденного гриппа. Об этом свидетельствуют оперативные данные по заболеваемости гриппом и ОРВИ с 3 по 9 февраля, говорится в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения.

Как сообщается, за неделю зарегистрировано восемь летальных случаев в результате гриппа, что подтверждено методом ПЦР.

"С начала эпидемического сезона 26 человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа", - говорится в сообщении.

За прошедшую неделю (3.02–9.02) ОРВИ заболели 283 656 человек, из них 65,6% - дети. Интенсивный показатель заболеваемости составил 741,8 на 100 000 населения, что на 55,6 % больше эпидемического порога по Украине.

Отмечается, что почти во всех областях Украины зарегистрировано эпидемическую активность различной интенсивности. Только в Киеве и Харьковской области не превышен эпидпорог.

В Минздраве напоминают, что превышение эпидемического порога заболеваемости гриппом не означает начало эпидемии гриппа. Чаще всего это типичный для зимней поры года и вполне ожидаемый эпидемический подъем заболеваемости.

Напомним, в Запорожской области за пять дней от гриппа скончались две пенсионерки и подросток. 5 февраля в Запорожье умерла 68-летняя женщина. Через два дня, 7 февраля, умерла женщина 69 лет. А 10 февраля умер подросток 15 лет из Акимовки. Все они не были вакцинированы.

Ранее сообщалось, что в Украине заболеваемость гриппом и ОРВИ превысила эпидемический порог на 55,6% и имеет среднюю интенсивность. С 5 по 11 февраля ОРВИ заболело 260 тыс. 871 человек, из них 68% - дети до 17 лет.

В Запорожской области от гриппа умерли две пенсионерки и подросток
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