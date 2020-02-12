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В Запорожской области от гриппа умерли две пенсионерки и подросток

Новости » Общество     12.02.2020 - 06:38
В Запорожской области от гриппа умерли две пенсионерки и подросток
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Все они не были вакцинированы

В Запорожской области за пять дней от гриппа умерли две пенсионерки и подросток. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Запорожского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения.

Так, 5 февраля в Запорожье умерла 68-летняя женщина. Через два дня, 7 февраля, умерла женщина 69 лет. А 10 февраля умер подросток 15 лет с Якимовки. Все погибшие не были вакцинированы.

Кроме того, сообщается, что в январе 2020 года зарегистрировано 2 летальных случая от гриппа у жителей Запорожья и Запорожского района.

Таким образом, на 11 февраля 2020 года в области зарегистрировано 5 летальных случаев, все больные не привитые против гриппа и имели сопутствующие состояния, которые относили к группам риска по гриппу.

Ранее сообщалось, что в Украине заболеваемость гриппом и ОРВИ превысила эпидемический порог на 55,6% и имеет среднюю интенсивность. С 5 по 11 февраля ОРВИ заболело 260 тыс. 871 человек, из них 68% - дети до 17 лет.

РБК-Украина писало, что во Львовской области от гриппа скончалась 66-летняя женщина. Больная обратилась за медицинской помощью на третий день заболевания,

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