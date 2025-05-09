ua en ru
Пт, 09 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У Сумській області зіткнулися дві фури: виникла масштабна пожежа, водії загинули

Сумська область, П'ятниця 09 травня 2025 16:37
UA EN RU
У Сумській області зіткнулися дві фури: виникла масштабна пожежа, водії загинули Фото: у Сумській області зіткнулися дві фури (facebook.com/policesumy)
Автор: Тетяна Степанова

У Сумській області у четвер, 8 травня, зіткнулися два вантажних автомобілі. Внаслідок ДТП сталася масштабна пожежа, обидва водії загинули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу поліції Сумської області та ДСНС.

Як повідомили у поліції, вчора, 8 травня, близько 19:40, на автомобільній дорозі Н-12 сполученням "Суми-Полтава", поблизу села Гребениківка Охтирського району, сталася дорожньо-транспортна пригода за участі трьох транспортних засобів.

За попередніми даними, водій вантажного автомобіля "DAF" з напівпричепом, втратив керування через розрив колеса. Внаслідок цього вантажівка виїхала на смугу зустрічного руху, де сталося лобове зіткнення з іншим вантажним автомобілем "Volvo FH13460" із причепом.

У результаті удару обидва вантажні автомобілі загорілися. Водії обох вантажівок 1967 та 1984 років народження загинули на місці пригоди.

Одразу після зіткнення в аварію потрапив також легковий автомобіль "ВАЗ-21099", що рухався позаду "Volvo". Внаслідок цього зіткнення водій і пасажирка легкового авто отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості та були шпиталізовані.

На місці події працювали слідчі, спеціалісти-криміналісти, рятувальники та медики. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху. Триває досудове розслідування.

Фото: у Сумській області зіткнулися дві фури (поліція Сумської області та ДСНС)

ДТП в Україні

Нагадаємо, 2 травня на трасі Кременчук - Полтава сталася масштабна ДТП. В аварії загинули поліцейський Анатолій Ілляшенко та сержант Віктор Боровко.

Раніше на Закарпатті Audi A8, за кермом якої була молода жінка, зіткнулась з поїздом. Постраждала одна людина.

А у Вінницькій області сталася аварія з авто і маршруткою. Троє людей загинули, ще восьмеро отримали поранення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТП Сумська область
NEWS
Чи сяде Путін за ґрати: що думають в Європі про трибунал для диктатора
Чи сяде Путін за ґрати: що думають в Європі про трибунал для диктатора
DAILY
Юлія Свириденко: Фонд відбудови із США – це про комерцію, а не про політику
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Юлія Свириденко: Фонд відбудови із США – це про комерцію, а не про політику