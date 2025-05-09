В Сумской области столкнулись две фуры: возник масштабный пожар, водители погибли
В Сумской области в четверг, 8 мая, столкнулись два грузовых автомобиля. В результате ДТП произошел масштабный пожар, оба водителя погибли.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Сумской области и ГСЧС.
Как сообщили в полиции, вчера, 8 мая, около 19:40, на автомобильной дороге Н-12 сообщением "Сумы-Полтава", вблизи села Гребениковка Ахтырского района, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех транспортных средств.
По предварительным данным, водитель грузового автомобиля "DAF" с полуприцепом, потерял управление из-за разрыва колеса. В результате грузовик выехал на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с другим грузовым автомобилем "Volvo FH13460" с прицепом.
В результате удара оба грузовых автомобиля загорелись. Водители обоих грузовиков 1967 и 1984 годов рождения погибли на месте происшествия.
Сразу после столкновения в аварию попал также легковой автомобиль "ВАЗ-21099", который двигался позади "Volvo". В результате этого столкновения водитель и пассажирка легкового авто получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы.
На месте происшествия работали следователи, специалисты-криминалисты, спасатели и медики. По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения. Продолжается досудебное расследование.
Фото: в Сумской области столкнулись две фуры (полиция Сумской области и ГСЧС)
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