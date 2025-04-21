На Закарпатті Audi A8 зіткнулась з поїздом, який йшов з Києва: є постраждалий (фото)

На Закрпатті Audi A8, за кермом якої була молода жінка, зіткнулась з поїздом. Є постраждалий.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ДСНС України .

Так, поблизу залізничного переїзду легковик Audi A8, за кермом якого перебувала місцева 27-річна мешканка, виїхав на колію та зіткнувся з поїздом.

"В салоні авто знаходились троє осіб. Двоє - не постраждали. 23-річний чоловік отримав травми та госпіталізований до лікарні", - розповіли рятувальники.





Фото з місця аварії з поїздом на Закарпатті (t.me/dsns_telegram)

Співробітники ДСНС оперативно провели роботи з буксирування авто, після чого рух поїзду було відновлено.