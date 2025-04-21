ua en ru
Пн, 21 квітня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

На Закарпатті Audi A8 зіткнулась з поїздом, який йшов з Києва: є постраждалий (фото)

Закарпаття, Понеділок 21 квітня 2025 11:51
UA EN RU
На Закарпатті Audi A8 зіткнулась з поїздом, який йшов з Києва: є постраждалий (фото) Фото: на Закарпатті Audi A8 зіткнулась з поїздом, який йшов з Києва (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Гурковська

На Закрпатті Audi A8, за кермом якої була молода жінка, зіткнулась з поїздом. Є постраждалий.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

Так, поблизу залізничного переїзду легковик Audi A8, за кермом якого перебувала місцева 27-річна мешканка, виїхав на колію та зіткнувся з поїздом.

"В салоні авто знаходились троє осіб. Двоє - не постраждали. 23-річний чоловік отримав травми та госпіталізований до лікарні", - розповіли рятувальники.


Фото з місця аварії з поїздом на Закарпатті (t.me/dsns_telegram)

Співробітники ДСНС оперативно провели роботи з буксирування авто, після чого рух поїзду було відновлено.

Як повідомлялося раніше, раніше у Дубно сталася ДТП на залізничному переїзді за участю пасажирського поїзда та вантажівки. Тоді теж постраждала людина.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТП Закарпаття
NEWS
Як та де переселенцям отримати грошову допомогу: програми від уряду та донорів
Як та де переселенцям отримати грошову допомогу: програми від уряду та донорів
DAILY
Демограф Олександр Гладун: Щоб зберегти населення, українкам потрібно народжувати по троє дітей
Василина Копиткокореспондент РБК-Україна Демограф Олександр Гладун: Щоб зберегти населення, українкам потрібно народжувати по троє дітей