ua en ru
Нд, 20 квітня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Авто зіткнулось з маршруткою у Вінницькій області: троє загиблих, багато поранених (фото)

Вінницька область, Неділя 20 квітня 2025 11:37
UA EN RU
Авто зіткнулось з маршруткою у Вінницькій області: троє загиблих, багато поранених (фото) Фото: у Вінницькій області троє людей загинули, 8 постраждали в аварії 19 квітня (ілюстрація/facebook com kyivpatrol)
Автор: Наталія Гурковська

У Вінницькій області сталася аварія з авто і маршруткою. Троє людей загинули, ще багато отримали поранення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Нацполіцію у Вінницькій області.

Так, автопригода за участі автомобіля Renault та маршрутного мікроавтобуса Mercedes-Benz сталась 19 квітня, близько 19:00 на автодорозі сполученням Виступовичі - Житомир - Могилів-Подільський, між селами Українське та Шевченкове Копайгородської громади.

За попередньою інформацією слідства, 50-річний водій авто Renault, житель Могилів-Подільського району, виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з мікроавтобусом під керуванням 36-річного мешканця Вінницького району.

"Внаслідок аварії водій легковика загинув на місці події. Двоє пасажирів мікроавтобуса 27 та 54 років померли під час надання лікарями медичної допомоги", - йдеться у повідомленні.

Ще восьмеро пасажирів мікроавтобуса, серед яких двоє неповнолітніх віком 12 та 16 років, отримали тілесні ушкодження та госпіталізовані.

"Слідчі призначили ряд експертиз для встановлення усіх обставин та причин ДТП", - додали правоохоронці.

Наслідки аварії з маршруткою у Вінницькій області (vn.npu.gov.ua)

За цим фактом розслідується кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України.

Як повідомлялось, вранці понеділка, 14 квітня, в Оболонському районі Києва маршрутка потрапила у ДТП з автомобілем Mercedes Benz. Постраждали п'ять людей.

Крім того, під Львовом в аварію потрапив автобус з людьми 10 січня. Семеро людей травмувались.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТП Вінницька область
NEWS
Російська армія не полишає спроб просуватися на фронті, - Зеленський
Російська армія не полишає спроб просуватися на фронті, - Зеленський
DAILY
Долар падає, євро зростає: що це означає для цін і бюджету України
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Долар падає, євро зростає: що це означає для цін і бюджету України