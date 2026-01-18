У низці областей введено аварійні відключення світла

Вранці неділі, 18 січня, у низці областей було запроваджено аварійні відключення енергопостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Сумиобленерго" та "Полтаваобленерго".

Полтавська область

"У 08:10 отримана команда від НЕК "Укренерго" застосувати ГАВ у об'ємі 1-5 черги", - сказано у повідомленні.



Сумська область

"Шановні споживачі електроенергії! За вказівкою НЕК "Укренерго", на території Сумщини о 08:10 введені графіки аварійних відключень для 1-5 черг споживачів", - сказано у повідомленні.

Причина - пошкодження енергосистеми внаслідок атаки армії РФ.

Нагадаємо, під час аварійних відключень графіки не діють.

"Укренерго"

За даними "Укренерго", 18 січня протягом усієї доби та в усіх регіонах для побутових споживачів будуть діяти погодинні відключення електроенергії.

Паралельно діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Обстріл Сум та передмістя

Варто нагадати, що напередодні голова Сумської МВА Сергій Кривошеєнко повідомляв про удар РФ по Сумах та передмістю. За попередніми даними, росіяни вдарили авіаційними керованими бомбами.

Вже тоді повідомлялось про постраждалих, руйнування домогосподарств, а також комунікаційних мереж. Після атаки люди на Сумщині частково лишились без світла, газу та води.

Працівники служб роблять усе можливе, щоб відновити пошкодження та постачання у домівки постраждалих газу, світла та води.