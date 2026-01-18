ua en ru
В ряде областей введены аварийные отключения света

Украина, Воскресенье 18 января 2026 08:31
В ряде областей введены аварийные отключения света Иллюстративное фото: в ряде областей введены аварийные отключения света (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Утром воскресенья, 18 января, в ряде областей были введены аварийные отключения энергоснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Сумыоблэнерго" и "Полтаваоблэнерго".

Полтавская область

"В 08:10 получена команда от НЭК "Укрэнерго" применить ГАВ в объеме 1-5 очереди", - говорится в сообщении.
Сумская область

"Уважаемые потребители электроэнергии! По указанию НЭК "Укрэнерго", на территории Сумщины в 08:10 введены графики аварийных отключений для 1-5 очередей потребителей", - говорится в сообщении.

Причина - повреждение энергосистемы в результате атаки армии РФ.

Напомним, во время аварийных отключений графики не действуют.

"Укрэнерго"

По данным "Укрэнерго", 18 января в течение всех суток и во всех регионах для бытовых потребителей будут действовать почасовые отключения электроэнергии.

Параллельно будут действовать графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

Обстрел Сум и пригорода

Стоит напомнить, что накануне председатель Сумской МВА Сергей Кривошеенко сообщал об ударе РФ по Сумам и пригороду. По предварительным данным, россияне ударили авиационными управляемыми бомбами.

Уже тогда сообщалось о пострадавших, разрушениях домохозяйств, а также коммуникационных сетей. После атаки люди на Сумщине частично остались без света, газа и воды.

Работники служб делают все возможное, чтобы восстановить повреждения и поставки в дома пострадавших газа, света и воды.

Также сообщалось об атаке "Шахедов" на Сумщине 17 января.

Впоследствии в ГСЧС показали кадры повреждений в Сумах после вражеской атаки авиабомбами. На фото видно, как спасатели занимаются ликвидацией последствий.

