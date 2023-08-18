У Сумській області внаслідок російських обстрілів пошкоджені будинки, ангар і АЗС

Війська РФ продовжували завдавати ударів по населених пунктах Сумської області у прикордонних районах, здійснивши протягом дня 22 обстріли. Внаслідок ворожих атак є руйнування та пошкодження будівель, об'єктів інфраструктури та енергетики.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сумської обласної військової адміністрації (ОВА).
За день, 18 серпня, під обстріл з боку російських військ потрапили Середино-Будська, Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Шалигинська, Есманська, Миколаївська, Великописарівська, Зноб-Новгородська громади.
Усього було зафіксовано 124 вибухи.
Дані про атаки:
На Сумщині населені пункти в прикордонних районах практично щодня зазнають обстрілів з боку російських окупантів. Ворог для атак використовує міномети, артилерію, дрони та інші види озброєнь.
Нагадаємо, що 13 серпня загарбники обстріляли 9 територіальних громад Сумської області, і внаслідок атак було пошкоджено будинки.
Також повідомлялося, що 11 серпня окупанти здійснили 9 обстрілів по прикордонних громадах Сумської області, внаслідок чого було пошкоджено житлові господарства.
За день до цього, 10 серпня, через російські обстріли були пошкоджені приміщення Будинку культури та авто в деяких громадах області.
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