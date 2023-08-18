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У Сумській області внаслідок російських обстрілів пошкоджені будинки, ангар і АЗС

Фото: російські окупанти обстріляли Сумську область (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Війська РФ продовжували завдавати ударів по населених пунктах Сумської області у прикордонних районах, здійснивши протягом дня 22 обстріли. Внаслідок ворожих атак є руйнування та пошкодження будівель, об'єктів інфраструктури та енергетики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сумської обласної військової адміністрації (ОВА).

За день, 18 серпня, під обстріл з боку російських військ потрапили Середино-Будська, Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Шалигинська, Есманська, Миколаївська, Великописарівська, Зноб-Новгородська громади.

Усього було зафіксовано 124 вибухи.

Дані про атаки:

  • Середино-Будська громада: окупанти здійснили мінометні обстріли (13 вибухів), а також били з артилерії. Внаслідок одного з артобстрілів було пошкоджено 1 приватний будинок, автокран, 2 авто, складські приміщення, АЗС, ангар, лінія електропередач.
  • Білопільська громада: ворогом були здійснені обстріли з міномета (6 вибухів).
  • Хотінська громада: війська РФ скинули 16 мін. Внаслідок одного з обстрілів пошкоджено 1 приватне домоволодіння.
  • Великописарівська громада: ворог вів обстріл з артилерії (8 вибухів) та мінометів (12 вибухів).
  • Краснопільська громада: окупанти вели обстріл з артилерії (9 вибухів). Внаслідок ударів було зруйновано склади агропідприємства.
  • Шалигинська громада: противник здійснив мінометний обстріл (7 вибухів) та артобстріл (6 вибухів).
  • Есманська громада: росіяни завдавали ударів з гранатометів АГС (10 вибухів) та мінометів (4 вибухи).
  • Миколаївська сільська громада: ворог скинув на територію 13 хв.
  • Зноб-Новгородська громада: війська РФ завдавали ударів з мінометів (4 вибухи).

Ситуація у Сумській області

На Сумщині населені пункти в прикордонних районах практично щодня зазнають обстрілів з боку російських окупантів. Ворог для атак використовує міномети, артилерію, дрони та інші види озброєнь.

Нагадаємо, що 13 серпня загарбники обстріляли 9 територіальних громад Сумської області, і внаслідок атак було пошкоджено будинки.

Також повідомлялося, що 11 серпня окупанти здійснили 9 обстрілів по прикордонних громадах Сумської області, внаслідок чого було пошкоджено житлові господарства.

За день до цього, 10 серпня, через російські обстріли були пошкоджені приміщення Будинку культури та авто в деяких громадах області.

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Сумська областьВійна Росії проти України