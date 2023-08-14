Війска РФ обстріляли за добу 9 громад у Сумській області: пошкоджені будинки
З території РФ протягом доби був здійснений 21 обстріл по населених пунктах Сумської області. Під удар окупантів потрапило 9 територіальних громад у прикордонних районах. Внаслідок атак були пошкоджені будинки.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал Сумської обласної військової адміністрації (ОВА).
Так, 13 серпня в регіоні було зафіксовано 144 вибухи. Під вогонь російських військ потрапили Великописарівська, Краснопільська, Хотінська, Есманська, Середино-Будська, Новослобідська, Зноб-Новгородська, Білопільська, Шалигинська громади Сумської області.
Дані про атаки:
- По території Краснопільської громади противник бив із мінометів (61 вибух) та артилерії (5 вибухів). Внаслідок одного з артобстрілів було пошкоджено багатоквартирний житловий будинок.
- Територія Хотинської громади також зазнавала мінометного обстрілу (8 вибухів).
- На територію Есманської громади росіяни скинули 1 міну.
- По території Середино-Будської громади війська РФ вели обстріл з мінометів (9 вибухів).
- Також мінометного обстрілу зазнала Новослобідська громада (15 вибухів).
- З мінометів росіяни били і по території Зноб-Новгородської громади (3 вибухи).
- Територія Білопільської громади була обстріляна також із мінометів (7 вибухів).
- По території Великописарівської громади противник бив з мінометів (12 вибухів) та артилерії (16 вибухів). Внаслідок мінометних обстрілів було пошкоджено приватний будинок та гараж.
- Територія Шалигинської громади зазнавала артилерійського обстрілу (7 вибухів).
Удари РФ по Сумській області
Населені пункти Сумської області, що межує з РФ, практично щодня зазнають обстрілів з боку окупантів. Найчастіше під ворожі удари потрапляють прикордонні райони. Російські війська для атак використовують міномети, артилерію, а також дрони та інші види озброєнь.
Так, нагадаємо, 11 серпня окупанти здійснили 9 обстрілів по прикордонних громад Сумської області, внаслідок чого були пошкоджені житлові господарства.
Перед цим, 10 серпня, війська РФ 34 рази обстріляли населені пункти Сумської області, і внаслідок обстрілу пошкоджено приміщення Будинку культури та авто.
Також повідомлялося, що в результаті російських мінометних обстрілів 5 серпня в Сумській області загинула одна людина.
Крім того, на територію регіону росіяни намагаються надіслати свої ДРГ. Так, 12 серпня командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв повідомив, що ворожа група з 10 осіб проникла у Сумську область, проте її з боєм вигнали бійці ЗСУ.
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