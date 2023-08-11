Окупанти 9 разів за день обстріляли прикордоння Сумської області: пошкоджені господарства

Російські війська протягом дня здійснили 9 обстрілів по території Сумської області, завдаючи ударів по 6 громадах у прикордонних районах. Усього було зафіксовано 51 вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал Сумської обласної військової адміністрації (ОВА).

Під російські обстріли потрапили Новослобідська, Середино-Будська, Хотінська, Краснопільська, Юнаківська, Великописарівська громади Сумської області.

Дані про атаки:

По території Середино-Будської громади війська РФ били з мінометів (7 вибухів) та артилерії (6 вибухів). В результаті одного з мінометних обстрілів було пошкоджено 2 житлові господарства. Крім того, противник для атак застосовував також дрон-камікадзе (1 вибух).

По території Хотінської громади противник бив із гранатомета (7 вибухів АГС).

Також під гранатометний обстріл потрапила Великописарівська громада (18 вибухів АГС).

По території Юнаківської громади росіяни завдавали ударів з артилерії (2 вибухи).

На територію Новослобідської громади супротивник скинув 6 мін.

Територія Краснопільської громади потрапила під мінометний обстріл (4 вибухи).

Обстріл Сумської області

В Сумській області населені пункти практично щодня зазнають обстрілів з боку російських військ. Найчастіше під ворожі удари потрапляють прикордонні райони. Окупанти для атак застосовують дрони, міномети, артилерію та інші види озброєнь.

Нагадаємо, нещодавно в області оголосили добровільну евакуацію із 5-кілометрової прикордонної зони від РФ.

Раніше повідомлялося, що вчора, 10 серпня, війська РФ 34 рази обстріляли прикордонні райони Сумщини. Під ворожі удари потрапили 23 населені пункти 8 територіальних громад, а внаслідок обстрілів пошкоджено приміщення Будинку культури та авто.

Також повідомлялося, що в результаті російських мінометних обстрілів 5 серпня в Сумській області загинула одна людина.