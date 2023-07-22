Росіяни з артилерії обстріляли громаду в Сумській області: є жертви

Російські військові в черговий раз атакували прикордонні території Сумської області. В результаті ворожої атаки є загиблий та поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram-канал Сумської обласної військової адміністрації.

Сьогодні, 22 липня, обстрілів з боку РФ зазнали Краснопільська, Великописарівська, Білопільська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Юнаківська та Хотінська громади.

По Краснопільській громаді ворог вів артилерійський обстріл, загалом було зафіксовано 14 вибухів.

За попередньою інформацією внаслідок обстрілу одна людина загинула і 4 отримали поранення. Крім того, на території громади пошкоджені житлові будинки та газопровід.

Ворожі гелікоптери здійснили два пуски некерованих авіаційних ракет по околиці одного з населених пунктів Великописарівської громади.

В Білопільській громаді через ворожий артилерійський обстріл було пошкоджено лінію електропостачання. В цілому на території громади було 10 вибухів.

Ми також повідомляли, що сьогодні російські військові скинули вибуховий пристрій у центр міста Середина-Буда, що в Сумській області. В результаті ворожої атаки постраждало двоє людей.

За даними ОВА, для атаки по місту російські військові використали дрон-камікадзе.

Обстріли Сумської області

Нагадаємо, що частина Сумської області у перший місяць повномасштабної війни була захоплена російськими військами. Після звільнення території окупанти продовжують обстрілювати регіон з території РФ.

Росіяни застосовують проти мирного населення артилерію, дрони та міномети. Майже щодня окупанти атакують прикордонні території Сумської області.

Як повідомлялося раніше, нещодавно в регіоні оголосили добровільну евакуацію з 5-км прикордонної зони від РФ.

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