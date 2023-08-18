В Сумской области в результате российских обстрелов повреждены дома, ангар и АЗС

Войска РФ продолжали наносить удары по населенным пунктам Сумской области в приграничных районах, совершив в течение дня 22 обстрела. В результате вражеских атак есть разрушения и повреждения зданий, объектов инфраструктуры и энергетики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сумской областной военной администрации (ОВА).
Так, за день, 18 августа, под обстрел со стороны российских войск попали Середино-Будская, Хотинская, Белопольская, Краснопольская, Шалыгинская, Эсманская, Николаевская, Великописаревская, Зноб-Новгородская общины.
Всего было зафиксировано 124 взрыва.
Данные об атаках:
В Сумской области населенные пункты в приграничных районах практически ежедневно подвергаются обстрелам со стороны российских оккупантов. Враг для атак использует минометы, артиллерию, дроны и другие виды вооружений.
Напомним, что 13 августа захватчики обстреляли 9 территориальных общин Сумской области, и в результате атак были повреждены дома.
Также сообщалось, что 11 августа, оккупанты совершили 9 обстрелов по приграничным общинам Сумской области, в результате чего были повреждены жилищные хозяйства.
За день до этого, 10 августа, из-за российских обстрелов были повреждены помещение Дома культуры и авто в некоторых общинах области.
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