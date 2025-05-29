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У Сумській області тривають активні бойові дії на окремих ділянках кордону, - ОВА

Сумська область, Четвер 29 травня 2025 22:17
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У Сумській області тривають активні бойові дії на окремих ділянках кордону, - ОВА Фото: у Сумській області тривають активні бойові дії на окремих ділянках кордону (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Сумській області станом на вечір 29 травня тривають бойові дії на окремих ділянках кордону, зокрема поблизу населених пунктів Хотінської та Юнаківської громад. Обстановка складна, але контрольована.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook глави Сумської ОВА Олега Григорова.

"Станом на вечір 29 травня оперативна обстановка залишається складною, але контрольованою. Активні бойові дії тривають на окремих ділянках кордону, зокрема поблизу населених пунктів Хотінської та Юнаківської громад. Противник діє малими групами, намагається проникати в прикордонні села та закріпитися", - повідомив Григоров.

У Сумській області тривають активні бойові дії на окремих ділянках кордону, - ОВА

мапа Deep State

За його словами, ситуація на лінії зіткнення постійно змінюється - десь ініціатива за українськими захисниками, десь противник проявляє активність, однак Сили оборони тримають стрій.

"Збройні Сили України, прикордонники, нацгвардійці та всі складові сил оборони героїчно дають відсіч окупантам", - зазначив глава ОВА.

Він додав, що щоб посилити захист громадян і територій, ОВА спільно з військовими реалізує комплекс заходів для ефективної протидії ворогу.

"Я особисто 24/7 на зв’язку з військовим командуванням - реагуємо на всі зміни в обстановці оперативно та злагоджено. Діємо на випередження. Разом із тим, мешканців прикордонних територій закликаю не зволікати з евакуацією. Це непросте рішення, але життя - найвища цінність. Допоможемо кожному, хто цього потребує. Ніхто не залишиться наодинці зі своєю бідою", - зазначив Григоров.

За його словами, за останню добу понад 50 людей евакуювалися з прикордонних громад Сумської області.

"Шановні жителі області, прошу вас не піддаватися ворожим інформаційним впливам. Зберігайте пильність і довіряйте лише офіційним та перевіреним джерелам інформації",- закликав глава ОВА.

Ситуація в Сумській області

Нагадаємо, що ще наприкінці березня кілька західних ЗМІ повідомляли про те, що війська РФ готуються до нового військовий наступ на Україну.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський своєю чергою заявляв, що Росія фактично вже почала наступ на Сумську та Харківську області.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що російські війська вже кілька місяців знаходяться в постійному наступі на всіх напрямках фронту. Найбільше зусиль окупанти прикладають у Сумській області.

В ОТУ "Харків" також повідомляли, росіяни накопичують сили, і літня наступальна кампанія фактично вже почалася.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко оцінив, чи є на сьогодні загроза для Сум.

Водночас, як зазначили у ДПСУ, Росія кілька місяців накопичувала сили у Курській області. На даний час їх достатньо для наступу в Сумській області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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