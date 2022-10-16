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У Сумській області сталися аварійні відключення світла через ворожі обстріли

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Сумська область, Неділя 16 жовтня 2022 22:17
У Сумській області сталися аварійні відключення світла через ворожі обстріли Фото: у Сумській області сталися аварійні відключення світла через ворожі обстріли (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Сумській області трапилися аварійні відключення електроенергії в результаті сьогоднішніх обстрілів російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Сумської ОВА Дмитра Живицького.

"Внаслідок сьогоднішніх обстрілів зі сторони Росії знову маємо аварійні відключення по області. Наразі не вистачає потужностей для Шосткинського району", - написав він.

Живицький зазначив, що енергетики намагаються стабілізувати мережу.

При цьому голова ОВА звернувся до мешканців із проханням обмежити споживання електроенергії сьогодні до кінця доби та завтра з 8:00 до 11:00, аби прискорити процес відновлення.

Нагадаємо, раніше Живицький повідомляв, що частина Білопільської громади часково знеструмлена через обстріли.

Окрім того, сьогодні росіяни обстріляли Великописарівську, Білопільську та Краснопільську громади Сумської області. Окупанти атакували область з "Градів" та мінометів.

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