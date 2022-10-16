Окупанти обстріляли Сумську область з гелікоптерів: пошкодили критичну інфраструктуру

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

Ворог обстрілював села громади із "Градів" та мінометів. Усього 54 парафії. Крім того, два вертольоти випустили 20 ракет на околиці одного з сіл. Також пошкоджено цивільне аграрне підприємство.

У Білопільській громаді – два обстріли з мінометів протягом дня. Внаслідок одного з обстрілів пошкоджено критичну інфраструктуру. Знеструмлено низку населених пунктів, станом на 18:00 було 2151 відключених абонентів, на 20:00 залишилося 1030. Енергетики працюють над відновленням.

У Краснопільській громаді з боку Росії ворог відкривав вогонь кулеметними чергами. Внаслідок обстрілів обійшлося без жертв.