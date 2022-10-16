В Сумской области произошли аварийные отключения света из-за вражеских обстрелов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого .

"В результате сегодняшних обстрелов со стороны России снова имеем аварийные отключения по области. На данный момент не хватает мощностей для Шосткинского района", - написал он.

Живицкий отметил, что энергетики пытаются стабилизировать сеть.

При этом глава ОВА обратился к жителям с просьбой ограничить потребление электроэнергии сегодня до конца суток и завтра с 8:00 до 11:00, чтобы ускорить процесс восстановления.

Напомним, ранее Живицкий сообщал, что часть Белопольского общины частично обесточена из-за обстрелов.

Кроме того, сегодня россияне обстреляли Великописаревскую, Белопольскую и Краснопольскую общины Сумской области. Оккупанты атаковали область из "Градов" и минометов.

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