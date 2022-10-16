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В Сумской области произошли аварийные отключения света из-за вражеских обстрелов

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Сумская область, Воскресенье 16 октября 2022 22:17
В Сумской области произошли аварийные отключения света из-за вражеских обстрелов Фото: в Сумской области произошли аварийные отключения света из-за вражеских обстрелов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

В Сумской области произошли аварийные отключения электроэнергии в результате сегодняшних обстрелов российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

"В результате сегодняшних обстрелов со стороны России снова имеем аварийные отключения по области. На данный момент не хватает мощностей для Шосткинского района", - написал он.

Живицкий отметил, что энергетики пытаются стабилизировать сеть.

При этом глава ОВА обратился к жителям с просьбой ограничить потребление электроэнергии сегодня до конца суток и завтра с 8:00 до 11:00, чтобы ускорить процесс восстановления.

Напомним, ранее Живицкий сообщал, что часть Белопольского общины частично обесточена из-за обстрелов.

Кроме того, сегодня россияне обстреляли Великописаревскую, Белопольскую и Краснопольскую общины Сумской области. Оккупанты атаковали область из "Градов" и минометов.

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