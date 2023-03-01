У Сумській області під час тривоги пролунали вибухи. Спрацювала ППО

В середу, 1 березня, в Сумській області пролунали звуки вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Сумської ОВА.

"Дякуємо нашим захисникам і захисницям", - додали в ОВА.

Зазначається, що це був результат роботи протиповітряної оборони в регіоні.

Нагадаємо, що сьогодні, 1 березня, в Україні оголошено повітряну тривогу.

У Києві та області сьогодні, 1 березня оголосили тривогу. Моніторингові групи сповіщають про "невстановлений об'єкт" у повітрі.

Причиною останньої тривоги у Києві та області став повітряний об'єкт у небі. Мова йде про БПЛА.

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