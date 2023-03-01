У Сумській області під час тривоги пролунали вибухи. Спрацювала ППО
Фото: В Сумській області сьогодні лунали звуки вибухів (GettyImages)
В середу, 1 березня, в Сумській області пролунали звуки вибухів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Сумської ОВА.
Зазначається, що це був результат роботи протиповітряної оборони в регіоні.
"Дякуємо нашим захисникам і захисницям", - додали в ОВА.
Нагадаємо, що сьогодні, 1 березня, в Україні оголошено повітряну тривогу.
У Києві та області сьогодні, 1 березня оголосили тривогу. Моніторингові групи сповіщають про "невстановлений об'єкт" у повітрі.
Причиною останньої тривоги у Києві та області став повітряний об'єкт у небі. Мова йде про БПЛА.
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