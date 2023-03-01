В Сумской области во время тревоги раздались взрывы. Сработала ПВО
Фото: В Сумской области сегодня раздавались звуки взрывов (GettyImages)
В среду, 1 марта, в Сумской области раздались звуки взрывов.
Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на страницу Сумской ОВА.
Это был результат работы противовоздушной обороны в регионе.
"Спасибо нашим защитникам и защитницам", - добавили в ОВА.
Напомним, что сегодня, 1 марта, в Украине объявлена воздушная тревога.
В Киеве и области сегодня, 1 марта объявили тревогу. Мониторинговые группы извещают о "неустановленном объекте" в воздухе.
Причиной последней тревоги в Киеве и области стал воздушный объект в небе. Речь идет о БПЛА.
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