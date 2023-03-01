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В Сумской области во время тревоги раздались взрывы. Сработала ПВО

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Сумская область, Среда 01 марта 2023 20:20
В Сумской области во время тревоги раздались взрывы. Сработала ПВО Фото: В Сумской области сегодня раздавались звуки взрывов (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В среду, 1 марта, в Сумской области раздались звуки взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на страницу Сумской ОВА.

Это был результат работы противовоздушной обороны в регионе.

"Спасибо нашим защитникам и защитницам", - добавили в ОВА.

Напомним, что сегодня, 1 марта, в Украине объявлена воздушная тревога.

В Киеве и области сегодня, 1 марта объявили тревогу. Мониторинговые группы извещают о "неустановленном объекте" в воздухе.

Причиной последней тревоги в Киеве и области стал воздушный объект в небе. Речь идет о БПЛА.

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