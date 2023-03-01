Сьогодні, 1 березня, в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

"Суспільне" повідомляє , що у Кременчуцькому районі чутно звуки вибухів.

Станом на 19:10 повітряну тривогу оголошено в областях, крім Миколаївської, Херсонської, Миколаївської, Волинської, Рівненської, Львівської, Тернопільської, Хмельницької, Чернівецької, Закарпатської та Івано-Франківської. При цьому ситуація в регіонах поки що спокійна.

Тривогу оголосили в Одеській та Миколаївській областях.

Повітряну тривогу оголосили в Херсонській області, а в Одеській, Житомирській, Вінницькій, Черкаській областях відбій повітряної тривоги.

Станом на 19:27 всі повітряні тривоги були скасовані, окрім Луганської області та АР Крим.

Нагадаємо, що у Києві та області сьогодні, 1 березня оголосили тривогу. Моніторингові групи сповіщають про "невстановлений об'єкт" у повітрі.

Причиною останньої тривоги у Києві та області став повітряний об'єкт у небі. Мова йде про БПЛА.

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