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В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу

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Україна, Середа 01 березня 2023 19:14
В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу Фото: В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Сьогодні, 1 березня, в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Станом на 19:27 всі повітряні тривоги були скасовані, окрім Луганської області та АР Крим.

Оновлено 19:20

Повітряну тривогу оголосили в Херсонській області, а в Одеській, Житомирській, Вінницькій, Черкаській областях відбій повітряної тривоги.

Оновлено 19:16

Тривогу оголосили в Одеській та Миколаївській областях.

Станом на 19:10 повітряну тривогу оголошено в областях, крім Миколаївської, Херсонської, Миколаївської, Волинської, Рівненської, Львівської, Тернопільської, Хмельницької, Чернівецької, Закарпатської та Івано-Франківської. При цьому ситуація в регіонах поки що спокійна.

"Суспільне" повідомляє, що у Кременчуцькому районі чутно звуки вибухів.

В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу

Нагадаємо, що у Києві та області сьогодні, 1 березня оголосили тривогу. Моніторингові групи сповіщають про "невстановлений об'єкт" у повітрі.

Причиною останньої тривоги у Києві та області став повітряний об'єкт у небі. Мова йде про БПЛА.

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