У Київській області лунає тривога через повітряний об'єкт, можлива робота ППО

У Києві та області сьогодні, 1 березня оголосили тривогу. Моніторингові групи сповіщають про "невстановлений об'єкт" у повітрі.

Що відомо про тривогу в Київській області та з чим вона може бути пов'язана - нижче в матеріалі РБК-Україна.

Оновлено 12:08. У Києві оголошено відбій повітряної тривоги.

Оновлено 11:56. Повітряний об'єкт зафіксований біля Києва

"В повітряному просторі біля Києва виявлений повітряний об'єкт. Можлива робота сил та засобів ППО. Не панікуйте. Залишайтеся в укриттях до завершення повітряної тривоги!! - пише начальник КМВА Сергій Попко.

Оновлено 11:49. У Київській ОВА підтверджують інформацію "повітряний об'єкт" над областю

"Київщина! У небі виявили повітряний об'єкт. У зв'язку з цим можлива робота сил та засобів ППО. Будьте в укриттях або в інших безпечних місцях до відбою!" - йдеться в повідомленні.

Станом на 11:44 мапа повітряних тривог виглядає так:

Зазначимо, що моніторингові групи в соцмережі повідомили, що повітряна тривога в Київській області оголошена через невстановлений повітряний об'єкт, а саме повітряну кулю або БПЛА.

Примітно, що випадки з так званими "одиничними" тривогами останнім часом почастішали. Як пояснюють українські військові, окупанти останнім часом змінили тактику повітряних атак на Україну.

Окрім БПЛА росіяни активно запускають і повітряні кулі з відбивачами як фіктивні цілі. У Повітряних силах ЗСУ пояснюють, що таким чином, ворог намагається виснажити українську систему протиповітряної оборони, щоб потім вдатися до більш масштабної атаки, зокрема, ракетами.

Нагадаємо, що цієї ночі росіяни вже запускали безпілотники з північного напрямку, але наша ППО збила всі чотири запущені цілі.

Тим часом в ОК "Південь" попереджають українців про високу ймовірність ракетних атак, оскільки ворог вже напоготові.

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