Офіційно. Стала відома причина останньої тривоги в Києві та області

Причиною останньої тривоги у Києві та області став повітряний об'єкт у небі. Попередньо, це була куля невеликого розміру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника КМВА Сергія Попко.

"Остання тривога в Києві та Київській області була оголошена через нерозпізнаний повітряний об’єкт. За попередніми даними, це була куля невеликого розміру", - написав Попко.

За його словами, куля, ймовірно була запущена з північного напрямку в бік Києва.

"На даний момент цей об’єкт не становить загрози. Впроваджені відповідні заходи для його ліквідації", - додав Попко.

Нагадаємо, сьогодні в Києві та області було оголошено повітряну тривогу.

Як згодом заявили в Київський ОВА небі виявили повітряний об'єкт, тож через це було оголошено тривогу в регіоні, також повідомлялося, що повітряний об'єкт наблизився до столиці.

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