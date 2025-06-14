У Сумській області посилять укріплення: голова ОВА розповів про низку важливих рішень

У Сумській області буде залучено додаткові сили і засоби для будівництва укріплень на тлі посилення російських обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова в Telegram.

За його словами, 13 червня проведено засідання Ради оборони області, під час якого було проаналізовано поточну безпекову ситуацію, а також окреслено першочергові завдання для посилення обороноздатності Сумської області. "Вирішили залучити додаткові сили й засоби для будівництва фортифікаційних споруд. Визначили шляхи укриття важливих об’єктів антидроновими сітками. Вирішили забезпечити пріоритетні потреби наших підрозділів на передових позиціях", - повідомив Григоров. Він додав, що цього тижня залучено 8 мільйонів гривень на купівлю безпілотних літальних апаратів для українських захисників на Сумському напрямку. Також на засіданні обговорили шляхи посилення протиповітряної оборони області. "Визначили додаткові потреби наших ППО і спрямували кошти на закупівлю необхідного оснащення", - розповів Григоров.