В Сумской области усилят укрепления: глава ОВА рассказал о ряде важных решений
В Сумской области будут привлечены дополнительные силы и средства для строительства укреплений на фоне усиления российских обстрелов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Сумской областной военной администрации Олега Григорова в Telegram.
По его словам, 13 июня проведено заседание Совета обороны области, в ходе которого была проанализирована текущая ситуация в сфере безопасности, а также очерчены первоочередные задачи для усиления обороноспособности Сумской области.
"Решили привлечь дополнительные силы и средства для строительства фортификационных сооружений. Определили пути укрытия важных объектов антидроновыми сетками. Решили обеспечить приоритетные потребности наших подразделений на передовых позициях", - сообщил Григоров.
Он добавил, что на этой неделе привлечено 8 миллионов гривен на покупку беспилотных летательных аппаратов для украинских защитников на Сумском направлении. Также на заседании обсудили пути усиления противовоздушной обороны области.
"Определили дополнительные потребности наших ПВО и направили средства на закупку необходимого оснащения", - рассказал Григоров.
Ситуация в Сумской области
Напомним, 8 июня оккупационные войска усилили обстрелы Сумской области. Глава Сумской ОВА Олег Григоров сообщил, что в результате ударов были ранены семь человек в Недригайловской громаде, и еще трое - в Эсманской.
В то же время президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что ВСУ держат оборону в Сумской области и немного оттеснили оккупантов.
По данным DeepState, российские войска расширили контроль в приграничье Сумской области. 8 июня аналитики утверждали, что россияне могли оккупировать село Локня.
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