Загострення на кордоні: яка ситуація у Сумській області, нові карти боїв
Росія продовжує обстрілювати населені пункти Сумської області. Також на прикордонних територіях тривають бої.
Як виглядає карта боїв у Сумській області - у матеріалі РБК-Україна нижче.
За даними аналітиків DeepState, на карті області розширюється "червона" зона. Її площа становить понад 189 квадратних кілометрів.
Аналітики повідомляють, що російські війська, ймовірно, захопили село Локня, яке розташоване та півночі від центру громади Юнаківки.
Фото: карти боїв DeepState на 8 червня (deepstatemap.live)
Що каже ISW
У звіті Інституту вивчення війни (ISW) зазначається, що, за геолокаційними даними, російські війська нещодавно просунулися на північний схід від Кіндратівки, на південь від Олексіївки, на схід від Яблунівки та на схід від Локні.
Як повідомляють в ISW, російські "воєнкори" стверджували, що українські війська контратакували на південь від Кіндратівки та поблизу Юнаківки.
Фото: карти боїв ISW (understandingwar.org)
Ситуація у Сумській області
За даними ОВА, за минулу добу російські окупанти здійснили понад 80 обстрілів по 27 населених пунктах у 12 територіальних громадах області.
Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах. Ворог застосовував КАБи, РСЗВ та дрони.
У Глухівській та Миколаївській громадах пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури. З прикордонних громад вчора евакуювали 24 людини.
Нагадаємо, останніми часом росіяни посилили наступальні дії на кордоні Сумської області. РФ хоче створити так звану "буферну зону".
У ДПСУ повідомляли, що у прикордонних районах активно діють ДРГ та малі штурмові групи ворога. Президент Володимир Зеленський заявив, що РФ накопичує війська біля Сумського напрямку. За його словами, зараз там зосереджено понад 50 тисяч військ РФ.
Днями воїни ССО знищили ворожу групу на Курському напрямку, які хотіли прорватися у Сумську область.
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