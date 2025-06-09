Росіяни посилили обстріли Сумської області: в ОВА розповіли про наслідки

Протягом минулої доби, 8 червня, російські війська посилили атаки на Сумську область. Окупанти здійснили майже 90 обстрілів, є постраждалі.

Як повідомляє РБК-Україна , про це розповів глава Сумської ОВА Олег Григоров.

За його словами, вчора внаслідок ворожих ударів були поранені семеро людей у Недригайлівській громаді, ще троє - в Есманській.

"Серед поранених є вагітна жінка. Її прооперували, стан стабільний, на щастя, життю дитини нічого не загрожує. Найшвидшого одужання майбутній мамі", - розповів Григоров.

Він зазначив, що сьогодні евакуації підлягають 213 населених пунктів у 18 громадах. Евакуація відбувається планово, у тісній координації з громадами, ДСНС, поліцією, волонтерами та міжнародними партнерами.

Також, за словами, глави ОВА, в області працюють гуманітарні хаби та транзитні центри - аби надати першочергову допомогу тим, хто виїхав із небезпечних територій.

Від початку червня евакуйовано майже 900 людей, серед них 137 дітей. За останню добу на більш безпечні території евакуювали 21 людину.

"У постійному контакті з військовими - працюємо 24/7, знаємо їхні потреби й підтримуємо. Посилюємо антидронове покриття, розгортаємо мобільні вогневі групи. До допомоги Збройним силам України активно долучаються бізнес, волонтери, громадськість", - додав Григоров.