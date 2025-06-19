У Сумській області дороги закриватимуть антидроновими сітками: для чого це потрібно

Ситуація на фронті

Протягом минулої доби, 18 червня, на фронті зафіксовано 163 бойових зіткнення. Найбільшу активність ворога спостерігали на Покровському напрямку, де сили оборони відбили 48 атак.

Також нещодавно Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) додав новий напрямок через активність ворога у Сумській області. Тепер звіти включають Північно-Слобожанський напрямок.

За словами президента Володимира Зеленського, українські бійці тримають оборону в Сумській області та трохи відтіснили окупантів.

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