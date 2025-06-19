В Сумской области дороги будут закрывать антидроновими сетками: для чего это нужно

Ситуация на фронте

За прошедшие сутки, 18 июня, на фронте зафиксировано 163 боевых столкновения. Наибольшую активность врага наблюдали на Покровском направлении, где силы обороны отбили 48 атак.

Также недавно Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) добавил новое направление из-за активности врага в Сумской области. Теперь отчеты включают Северо-Слобожанское направление.

По словам президента Владимира Зеленского, украинские бойцы держат оборону в Сумской области и немного оттеснили оккупантов.

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