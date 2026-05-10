На Сумщине мужчина с гранатой устроил взрыв, есть раненые

20:35 10.05.2026 Вс
Трое полицейских и гражданский оказались в больнице
aimg Сергей Козачук
На Сумщине мужчина с гранатой устроил взрыв, есть раненые Фото: в Ахтырке Сумской области мужчина взорвал гранату (Getty Images)
В Ахтырке Сумской области мужчина взорвал гранату во время разговора с правоохранителями. В результате взрыва ранения получили пять человек, среди которых трое сотрудников полиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Сумской области.

Детали инцидента в Ахтырке

Происшествие произошло после того, как в милицию поступило сообщение о вооруженном мужчине на одной из улиц города.

На место вызова прибыли участковый, наряд патрульной полиции и сотрудник Управления полиции охраны.

Во время попытки установить контакт и провести переговоры с нарушителем, мужчина внезапно привел гранату в действие.

В результате подрыва боеприпаса госпитализация понадобилась пятерым людям - самому подрывнику, трем сотрудникам полиции и одному гражданскому, который находился рядом.

На Сумщине мужчина с гранатой устроил взрыв, есть раненыеФото: последствия взрыва гранаты в Ахтырке 10 мая (t.me/police_su_region)

Сейчас все пострадавшие находятся под наблюдением врачей.

На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа для установления всех обстоятельств и мотивов поступка мужчины.

Случаи стрельбы и нападений на полицию

Напомним, недавно на Львовщине бытовой конфликт между мужчинами перерос в стрельбу. Один из участников драки взялся за охотничье ружье и открыл огонь по автомобилю своего оппонента.

Также подобный инцидент произошел в Одессе, где неизвестный начал стрелять из пистолета в пиццерии. Правоохранители оперативно задержали злоумышленника на месте происшествия.

Кроме того, резонансное нападение произошло на Днепропетровщине, где в результате действий "гранатометчика" ранения получили пятеро полицейских. Во время обысков у фигуранта изъяли еще одну боевую гранату, по факту нападения открыты уголовные производства.

Вакцину против хантавируса разрабатывают годами из-за нехватки финансирования, - NYT
