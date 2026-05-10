На Сумщине мужчина с гранатой устроил взрыв, есть раненые

В Ахтырке Сумской области мужчина взорвал гранату во время разговора с правоохранителями. В результате взрыва ранения получили пять человек, среди которых трое сотрудников полиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Сумской области .

Детали инцидента в Ахтырке

Происшествие произошло после того, как в милицию поступило сообщение о вооруженном мужчине на одной из улиц города.

На место вызова прибыли участковый, наряд патрульной полиции и сотрудник Управления полиции охраны.

Во время попытки установить контакт и провести переговоры с нарушителем, мужчина внезапно привел гранату в действие.

В результате подрыва боеприпаса госпитализация понадобилась пятерым людям - самому подрывнику, трем сотрудникам полиции и одному гражданскому, который находился рядом.

Фото: последствия взрыва гранаты в Ахтырке 10 мая (t.me/police_su_region)

Сейчас все пострадавшие находятся под наблюдением врачей.

На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа для установления всех обстоятельств и мотивов поступка мужчины.