На Сумщине мужчина с гранатой устроил взрыв, есть раненые
В Ахтырке Сумской области мужчина взорвал гранату во время разговора с правоохранителями. В результате взрыва ранения получили пять человек, среди которых трое сотрудников полиции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Сумской области.
Детали инцидента в Ахтырке
Происшествие произошло после того, как в милицию поступило сообщение о вооруженном мужчине на одной из улиц города.
На место вызова прибыли участковый, наряд патрульной полиции и сотрудник Управления полиции охраны.
Во время попытки установить контакт и провести переговоры с нарушителем, мужчина внезапно привел гранату в действие.
В результате подрыва боеприпаса госпитализация понадобилась пятерым людям - самому подрывнику, трем сотрудникам полиции и одному гражданскому, который находился рядом.
Фото: последствия взрыва гранаты в Ахтырке 10 мая (t.me/police_su_region)
Сейчас все пострадавшие находятся под наблюдением врачей.
На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа для установления всех обстоятельств и мотивов поступка мужчины.
