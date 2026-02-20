UA

Курс долара Економіка Авто Tech

Сумнівні закупівлі та зарплати: перші деталі масштабного аудиту "Енергоатому"

Фото: прем'єр-міністр України Юлія Свириденко (Кабінет міністрів України)
Автор: Антон Корж

Перші результати аудиту НАЕК "Енергоатом", який влаштував уряд після корупційного скандалу, вже виявили низку недоліків та порушень.

Як передає РБК-Україна, про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко за підсумками зустрічі з головою Державної аудиторської служби України Аллою Басалаєвою.

Читайте також: Справа "Мідас": у НАБУ відповіли, що з екстрадицією фігурантів з Ізраїлю

Під час зустрічі Свириденко заслухала звіт щодо попередніх висновків аудиту. Сам процес наразі все ще триває, аналізуються усі витрати, що можуть бути надмірними та пов'язані із проведенням ризикових операцій.

"Вже виявлено недоліки у визначенні очікуваної вартості закупівель, факти завищення витрат на придбання товарно-матеріальних цінностей, а також залучення посередників під час постачання товарів. Окремо аудитори перевіряють законність нарахування заробітної плати керівництву компанії", - зазначила прем'єр.

За її словами, усі порушення, які будуть встановлені під час аудиту, отримають "належну правову оцінку" з боку правоохоронців, а також антикорупційних органів. Винні особи, пообіцяла Свириденко, будуть притягнуті до відповідальності.

Нагадаємо, нещодавно Свириденко заявила, що найближчим часом уряд зможе призначити нову наглядову раду НАК “Нафтогаз України”. А в "Енергоатомі" де вже змінилася наглядова рада, нарешті почнеться оновлення менеджменту.

Додамо, що Кабінет міністрів розпустив наглядову раду "Енергоатому" після корупційного скандалу у листопаді 2025 року. Тільки 31 грудня року Номінаційний комітет одноголосно затвердив незалежних членів нової наглядової ради.

Перше засідання нової наглядової ради відбулося 28 січня. До її складу увійшли семеро осіб: четверо незалежних міжнародних членів та троє представників держави.

Щодо аудиту в "Енергоатомі" - про початок його проведення оголосили ще в листопаді 2025 року. Тоді очікувалося, що перші результати будуть у грудні 2025 року. При цьому ще до початку аудита віцепрезидента "Енергоатому" Якоба Хартмута відсторонили від посади.

