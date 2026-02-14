Нова наглядова рада "Нафтогазу" та "Енергоатом": Свириденко чекає на зміни
Є надія на те, що найближчим часом уряд зможе призначити нову наглядову раду НАК “Нафтогаз України”. А в "Енергоатомі" почнеться оновлення менеджменту.
Як передає РБК-Україна, про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко під час спілкування з журналістами.
За словами Свириденко, вже завершено співбесіди з кандидатами на членство в наглядовій раді "Нафтогазу" від уряду.
"Номінаційний комітет має визначити кандидатів для подання уряду на призначення. Наступного тижня очікуємо формування наглядової ради", - зазначила вона.
Також, додала Свириденко, усі незалежні члени вже підписали контракти та готові приступати до роботи.
"Наступного тижня збирається наглядова рада. Уряд поставив завдання оновити менеджмент", - додала вона.
Нагадаємо, Кабінет міністрів розпустив наглядову раду "Енергоатому" після корупційного скандалу. Тільки в останній день 2025 року Номінаційний комітет одноголосно затвердив незалежних членів нової наглядової ради.
Перше засідання нової наглядової ради відбулося 28 січня. До її складу увійшли семеро осіб: четверо незалежних міжнародних членів та троє представників держави.
Також після корупційного скандалу Кабінет міністрів України оголосив конкурс на посади членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України". Планувалося, що її новий склад повинен запрацювати до 20 січня 2026 року.