Нова наглядова рада "Нафтогазу" та "Енергоатом": Свириденко чекає на зміни

Є надія на те, що найближчим часом уряд зможе призначити нову наглядову раду НАК “Нафтогаз України”. А в "Енергоатомі" почнеться оновлення менеджменту.

Як передає РБК-Україна , про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко під час спілкування з журналістами.

За словами Свириденко, вже завершено співбесіди з кандидатами на членство в наглядовій раді "Нафтогазу" від уряду.

"Номінаційний комітет має визначити кандидатів для подання уряду на призначення. Наступного тижня очікуємо формування наглядової ради", - зазначила вона.

Також, додала Свириденко, усі незалежні члени вже підписали контракти та готові приступати до роботи.

"Наступного тижня збирається наглядова рада. Уряд поставив завдання оновити менеджмент", - додала вона.