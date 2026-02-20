Сомнительные закупки и зарплаты: первые детали масштабного аудита "Энергоатома"

Во время встречи Свириденко заслушала отчет о предварительных выводах аудита. Сам процесс пока все еще продолжается, анализируются все расходы, которые могут быть чрезмерными и связанные с проведением рисковых операций.

"Уже выявлены недостатки в определении ожидаемой стоимости закупок, факты завышения расходов на приобретение товарно-материальных ценностей, а также привлечение посредников при поставке товаров. Отдельно аудиторы проверяют законность начисления заработной платы руководству компании", - отметила премьер.

По ее словам, все нарушения, которые будут установлены во время аудита, получат "надлежащую правовую оценку" со стороны правоохранителей, а также антикоррупционных органов. Виновные лица, пообещала Свириденко, будут привлечены к ответственности.