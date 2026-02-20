RU

Курс доллара Экономика Авто Tech

Сомнительные закупки и зарплаты: первые детали масштабного аудита "Энергоатома"

Фото: премьер-министр Украины Юлия Свириденко (Кабинет министров Украины)
Автор: Антон Корж

Первые результаты аудита НАЭК "Энергоатом", который устроило правительство после коррупционного скандала, уже выявили ряд недостатков и нарушений.

Как передает РБК-Украина, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко по итогам встречи с главой Государственной аудиторской службы Украины Аллой Басалаевой.

Во время встречи Свириденко заслушала отчет о предварительных выводах аудита. Сам процесс пока все еще продолжается, анализируются все расходы, которые могут быть чрезмерными и связанные с проведением рисковых операций.

"Уже выявлены недостатки в определении ожидаемой стоимости закупок, факты завышения расходов на приобретение товарно-материальных ценностей, а также привлечение посредников при поставке товаров. Отдельно аудиторы проверяют законность начисления заработной платы руководству компании", - отметила премьер.

По ее словам, все нарушения, которые будут установлены во время аудита, получат "надлежащую правовую оценку" со стороны правоохранителей, а также антикоррупционных органов. Виновные лица, пообещала Свириденко, будут привлечены к ответственности.

 

Напомним, недавно Свириденко заявила, что в ближайшее время правительство сможет назначить новый наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины". А в "Энергоатоме" где уже сменился наблюдательный совет, наконец начнется обновление менеджмента.

Добавим, что Кабинет министров распустил наблюдательный совет "Энергоатома" после коррупционного скандала в ноябре 2025 года. Только 31 декабря года Номинационный комитет единогласно утвердил независимых членов нового наблюдательного совета.

Первое заседание нового наблюдательного совета состоялось 28 января. В его состав вошли семь человек: четверо независимых международных членов и трое представителей государства.

По аудиту в "Энергоатоме" - о начале его проведения объявили еще в ноябре 2025 года. Тогда ожидалось, что первые результаты будут в декабре 2025 года. При этом еще до начала аудита вице-президента "Энергоатома" Якоба Хартмута отстранили от должности.

