Сумлінний платник податків: як ним стати і які переваги для бізнесу

Компанії зі статусом сумлінного платника проходять менше перевірок і швидше повертають ПДВ. Але потрапити до переліку вдається не всім.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар адвоката АО LESHCHENKO & PARTNERS, кандидата юридичних наук Ігоря Бикова.

Головне: Що це: Перелік платників із високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, який називають "Клубом білого бізнесу".

Перелік платників із високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, який називають "Клубом білого бізнесу". Що дає: менше перевірок, швидше відшкодування ПДВ, персональний комплаєнс-менеджер і можливість раніше побачити податкові ризики.

менше перевірок, швидше відшкодування ПДВ, персональний комплаєнс-менеджер і можливість раніше побачити податкові ризики. Як потрапити: перелік формується автоматично ДПС і оновлюється щоквартально - подавати заяву не потрібно.

перелік формується автоматично ДПС і оновлюється щоквартально - подавати заяву не потрібно. Чого не дає: класичних пільг, зниження ставок і списання податкового боргу.

Що таке "Клуб білого бізнесу"

За словами експерта, ще кілька років тому власники бізнесу здебільшого запитували, що зробити, щоб не прийшла податкова перевірка.

Сьогодні питання інше: що бачить податкова, коли аналізує компанію, і чому може вважати її ризиковою.

Як пояснює Ігор Биков, це дві різні моделі контролю. У першій податкова шукає конкретне порушення. У другій - оцінює поведінку платника загалом: податкове навантаження, рівень зарплат, наявність боргу, статус платника ПДВ, структуру власності та історію виконання податкових обов'язків.

Частиною цієї нової моделі й став перелік платників із високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства - те, що в публічному просторі називають "Клубом білого бізнесу".

За словами адвоката, це не клуб, до якого можна подати заяву чи придбати членство, а автоматично сформований ДПС перелік підприємств і підприємців, які одночасно відповідають установленим законом критеріям.

Хто може стати сумлінний платником

Претендувати на включення можуть юридичні особи на загальній та спрощеній системах оподаткування, платники єдиного податку четвертої групи, резиденти Дія City та ФОП. Для кожної категорії діють окремі критерії.

Логіка проста: бізнес повинен не лише не мати проблем із податковою дисципліною, а й показувати результати не нижчі за середні у своїй галузі.

ДПС оцінює рівень сплати податку на прибуток, ПДВ чи інших податків, середню зарплату, кількість працівників та інші показники залежно від системи оподаткування. Одночасно перевіряється відсутність рішення про ризиковість платника ПДВ, заборгованості з єдиного соціального внеску, процедур банкрутства чи припинення, санкційних обмежень і проблем з даними про кінцевих бенефіціарів.

Експерт наголошує: своєчасно подавати декларації недостатньо.

Компанія може формально не порушувати закон, але не потрапити до переліку, якщо її податкове навантаження або рівень оплати праці нижчі за середньогалузеві.

Подавати окрему заяву не потрібно - в електронному кабінеті платник бачить власні показники, а на спеціальному ресурсі ДПС може порівняти їх із середніми у галузі.

Що дає цей статус

Класичних податкових пільг статус не дає - ані нижчої ставки, ані податкових канікул, ані гарантії відсутності перевірок.

Але, за словами адвоката, він дозволяє витрачати менше ресурсів на податкове адміністрування й раніше реагувати на ризики. переваги переважно адміністративні, проте передбачуваність має економічну цінність.

Менше перевірок. Для платників із переліку діють обмеження щодо окремих документальних планових, позапланових і фактичних перевірок.

Це не повний мораторій - закон залишає винятки, зокрема щодо відшкодування ПДВ, припинення чи реорганізації бізнесу, трансфертного ціноутворення та валютного законодавства. Але для більшості компаній це означає менше контрольних заходів.

Швидше відшкодування ПДВ. Скорочуються строки перевірок заявленого бюджетного відшкодування. Для експортерів і компаній, які регулярно декларують відшкодування, це напряму впливає на оборотний капітал.

Персональний комплаєнс-менеджер. За платником закріплюється конкретна посадова особа ДПС, яка забезпечує комунікацію та консультує.

Втім, Биков звертає увагу: комплаєнс-менеджер не є адвокатом чи незалежним радником - він залишається представником контролюючого органу, тому оцінка юридичних ризиків має залишатися за самим бізнесом.

Можливість раніше побачити ризики. Компанія може отримати інформацію про виявлені ДПС податкові ризики та рекомендації щодо їх усунення.

У традиційній моделі бізнес часто дізнається про претензії вже після блокування накладних чи призначення перевірки - а тут проблему видно раніше.

Чи можуть списати податковий борг

За словами адвоката, саме включення до переліку не є підставою для списання боргу. Списання боргу та включення до переліку - це два самостійні механізми. Списанню підлягає лише борг, який у розумінні Податкового кодексу є безнадійним.

Ба більше, наявність податкового боргу за загальним правилом узагалі перешкоджає включенню до переліку - закон допускає лише виняток щодо незначної та короткострокової заборгованості.

Чому це важливо

Головне значення механізму не у скорочених строках чи персональному менеджері. Як зазначає Биков, держава фактично почала формалізувати поняття податкової репутації бізнесу - історії того, як компанія сплачує податки, оформлює операції, платить працівникам і розкриває структуру власності.

Найближчим часом така репутація може впливати не лише на відносини з ДПС, а й на рішення банків, інвесторів, покупців бізнесу та великих контрагентів, які оцінюють податкові ризики. Саме тому податковий комплаєнс перестає бути виключно справою бухгалтера.