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Холдинг "Д.Солюшнс" включили до "Клубу білого бізнесу"

Вівторок 20 травня 2025 15:42
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Холдинг "Д.Солюшнс" включили до "Клубу білого бізнесу" Фото: компанію "Д.Солюшнс" включили до "Клубу білого бізнесу" (yasno.com.ua)
Автор: Олександр Мороз

Операційний холдинг "Д.Солюшнс", який працює під брендом YASNO, став учасником "Клубу білого бізнесу", що свідчить про сумлінне виконання податкового законодавства України та підтримання високого рівня податкової дисципліни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення YASNO.

Зазначається, що сукупно українські компанії, які працюють під брендом YASNO (а це чотири компанії-постачальника, енергосервісна компанія та операційна компанія) лише за 1 квартал 2025 року сплатили податків на суму майже 239 млн грн.

"Для нас важливо зберігати найвищий рівень податкової відповідальності та прозорості ведення бізнесу", - відзначає генеральний директор операційної компанії Д.Солюшнс Сергій Коваленко.

За його словами, кожна гривня із податків – це інвестиція у відновлення енергосистеми після російських обстрілів зокрема та України загалом.

Раніше компанію ДТЕК Ріната Ахметова було визнано найбільшим платником податків серед українських компаній.

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