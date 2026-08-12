Добросовестный налогоплательщик: как им стать и каковы преимущества для бизнеса

Компании со статусом добросовестного плательщика проходят меньше проверок и быстрее возвращают НДС. Но попасть в список удается не всем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий адвоката АО LESHCHENKO&PARTNERS, кандидата юридических наук Игоря Быкова.

Главное: Что это: Список плательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства, который называют "Клубом белого бизнеса".

Список плательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства, который называют "Клубом белого бизнеса". Что дает: меньше проверок, скорее возмещение НДС, персональный комплайенс-менеджер и возможность раньше увидеть налоговые риски.

меньше проверок, скорее возмещение НДС, персональный комплайенс-менеджер и возможность раньше увидеть налоговые риски. Как попасть: список формируется автоматически ДПС и обновляется ежеквартально – подавать заявление не нужно.

список формируется автоматически ДПС и обновляется ежеквартально – подавать заявление не нужно. Чего не дает: классических льгот, понижения ставок и списания налогового долга.

Что такое "Клуб белого бизнеса"

По словам эксперта, еще несколько лет назад владельцы бизнеса в большинстве своем спрашивали, что сделать, чтобы не пришла налоговая проверка.

Сегодня вопрос другой: что видит налоговая, когда анализирует компанию и почему может считать ее рисковой.

Как объясняет Игорь Быков, это две разные модели контроля. В первой налоговая ищет конкретное нарушение. Во второй - оценивает поведение плательщика в целом: налоговую нагрузку, уровень зарплат, наличие долга, статус плательщика НДС, структуру собственности и историю выполнения налоговых обязанностей.

Частью этой новой модели стал перечень плательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства - то, что в публичном пространстве называют "Клубом белого бизнеса".

По словам адвоката, это не клуб, в который можно подать заявление или приобрести членство, а автоматически сформированный ДПС перечень предприятий и предпринимателей, одновременно отвечающих установленным законом критериям.

Кто может стать добросовестным плательщиком

Претендовать на включение могут юридические лица на общей и упрощенной системах налогообложения, плательщики единого налога четвертой группы, резиденты Действие City и ФОП. Для каждой категории действуют отдельные критерии.

Логика проста: бизнес должен не только не иметь проблем с налоговой дисциплиной, но и показывать результаты не ниже средних в своей отрасли.

ГНС оценивает уровень уплаты налога на прибыль, НДС или других налогов, среднюю зарплату, количество работников и другие показатели в зависимости от системы налогообложения. Одновременно проверяется отсутствие решения о рискованности плательщика НДС, задолженности по единому социальному взносу, процедурам банкротства или прекращения, санкционным ограничениям и проблемам с данными о конечных бенефициарах.

Эксперт отмечает: своевременно подавать декларации недостаточно.

Компания может формально не нарушать закон, но не попасть в перечень, если ее налоговая нагрузка или уровень оплаты труда ниже среднеотраслевых.

Подавать отдельное заявление не нужно – в электронном кабинете плательщик видит собственные показатели, а на специальном ресурсе ГНС может сравнить их со средними в отрасли.

Что дает этот статус

Классических налоговых льгот статус не дает – ни более низкой ставки, ни налоговых каникул, ни гарантии отсутствия проверок.

Но, по словам адвоката, он разрешает тратить меньше ресурсов на налоговое администрирование и раньше реагировать на риски. Преимущества в основном административные, однако предсказуемость имеет экономическую ценность.

Меньше проверок. Для плательщиков из перечня действуют ограничения по отдельным документальным плановым, внеплановым и фактическим проверкам.

Это не полный мораторий - закон оставляет исключения, в частности, по возмещению НДС, прекращению или реорганизации бизнеса, трансфертному ценообразованию и валютному законодательству. Но для большинства компаний это означает меньше контрольных мер.

Быстрее возмещение НДС. Сокращаются сроки проверок заявленного бюджетного возмещения. Для экспортеров и компаний, регулярно декларирующих возмещение, это напрямую влияет на оборотный капитал.

Персональный комплаенс-менеджер. За плательщиком закрепляется конкретное должностное лицо ГНС, которое обеспечивает коммуникацию и консультирует.

Впрочем, Быков обращает внимание: комплайенс-менеджер не является адвокатом или независимым советником – он остается представителем контролирующего органа, поэтому оценка юридических рисков должна оставаться за самим бизнесом.

Возможность раньше увидеть риски. Компания может получить информацию о выявленных ГНС налоговых рисках и рекомендациях по их устранению.

В традиционной модели бизнес часто узнает о претензиях уже после блокировки накладных или назначения проверки – а здесь проблема видна раньше.

Могут ли списать налоговый долг

По словам адвоката, именно включение в перечень не является основанием для списания долга. Списание долга и включение в перечень – это два самостоятельных механизма. Списанию подлежит только долг, который в понимании Налогового кодекса безнадежен.

Более того, наличие налогового долга по общему правилу вообще препятствует включению в перечень - закон допускает лишь исключение относительно незначительной и краткосрочной задолженности.

Почему это важно

Главное значение механизма в сокращенных сроках или персональном менеджере. Как отмечает Быков, государство фактически начало формализовать понятие налоговой репутации бизнеса – истории того, как компания платит налоги, оформляет операции, платит работникам и раскрывает структуру собственности.

В ближайшее время такая репутация может влиять не только на отношения с ГНС, но и на решения банков, инвесторов, покупателей бизнеса и крупных контрагентов, оценивающих налоговые риски. Вот почему налоговый комплаенс перестает быть только делом бухгалтера.