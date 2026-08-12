ua en ru
Ср, 12 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Деньги

Добросовестный налогоплательщик: как им стать и каковы преимущества для бизнеса

22:10 12.08.2026 Ср
5 мин
Список таких плательщиков налоговая формирует по показателям компании
aimg Валерия Абабина
Добросовестный налогоплательщик: как им стать и каковы преимущества для бизнеса Фото: Как получить статус добросовестного налогоплательщика (Getty Images)
Разбираемся в субсидиях и пенсиях за тебя! Подпишись на РБК-Украина в Google

Компании со статусом добросовестного плательщика проходят меньше проверок и быстрее возвращают НДС. Но попасть в список удается не всем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий адвоката АО LESHCHENKO&PARTNERS, кандидата юридических наук Игоря Быкова.

Главное:

  • Что это: Список плательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства, который называют "Клубом белого бизнеса".
  • Что дает: меньше проверок, скорее возмещение НДС, персональный комплайенс-менеджер и возможность раньше увидеть налоговые риски.
  • Как попасть: список формируется автоматически ДПС и обновляется ежеквартально – подавать заявление не нужно.
  • Чего не дает: классических льгот, понижения ставок и списания налогового долга.

Что такое "Клуб белого бизнеса"

По словам эксперта, еще несколько лет назад владельцы бизнеса в большинстве своем спрашивали, что сделать, чтобы не пришла налоговая проверка.

Сегодня вопрос другой: что видит налоговая, когда анализирует компанию и почему может считать ее рисковой.

Как объясняет Игорь Быков, это две разные модели контроля. В первой налоговая ищет конкретное нарушение. Во второй - оценивает поведение плательщика в целом: налоговую нагрузку, уровень зарплат, наличие долга, статус плательщика НДС, структуру собственности и историю выполнения налоговых обязанностей.

Частью этой новой модели стал перечень плательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства - то, что в публичном пространстве называют "Клубом белого бизнеса".

По словам адвоката, это не клуб, в который можно подать заявление или приобрести членство, а автоматически сформированный ДПС перечень предприятий и предпринимателей, одновременно отвечающих установленным законом критериям.

Кто может стать добросовестным плательщиком

Претендовать на включение могут юридические лица на общей и упрощенной системах налогообложения, плательщики единого налога четвертой группы, резиденты Действие City и ФОП. Для каждой категории действуют отдельные критерии.

Логика проста: бизнес должен не только не иметь проблем с налоговой дисциплиной, но и показывать результаты не ниже средних в своей отрасли.

ГНС оценивает уровень уплаты налога на прибыль, НДС или других налогов, среднюю зарплату, количество работников и другие показатели в зависимости от системы налогообложения. Одновременно проверяется отсутствие решения о рискованности плательщика НДС, задолженности по единому социальному взносу, процедурам банкротства или прекращения, санкционным ограничениям и проблемам с данными о конечных бенефициарах.

Эксперт отмечает: своевременно подавать декларации недостаточно.

Компания может формально не нарушать закон, но не попасть в перечень, если ее налоговая нагрузка или уровень оплаты труда ниже среднеотраслевых.

Подавать отдельное заявление не нужно – в электронном кабинете плательщик видит собственные показатели, а на специальном ресурсе ГНС может сравнить их со средними в отрасли.

Что дает этот статус

Классических налоговых льгот статус не дает – ни более низкой ставки, ни налоговых каникул, ни гарантии отсутствия проверок.

Но, по словам адвоката, он разрешает тратить меньше ресурсов на налоговое администрирование и раньше реагировать на риски. Преимущества в основном административные, однако предсказуемость имеет экономическую ценность.

Меньше проверок. Для плательщиков из перечня действуют ограничения по отдельным документальным плановым, внеплановым и фактическим проверкам.

Это не полный мораторий - закон оставляет исключения, в частности, по возмещению НДС, прекращению или реорганизации бизнеса, трансфертному ценообразованию и валютному законодательству. Но для большинства компаний это означает меньше контрольных мер.

Быстрее возмещение НДС. Сокращаются сроки проверок заявленного бюджетного возмещения. Для экспортеров и компаний, регулярно декларирующих возмещение, это напрямую влияет на оборотный капитал.

Персональный комплаенс-менеджер. За плательщиком закрепляется конкретное должностное лицо ГНС, которое обеспечивает коммуникацию и консультирует.

Впрочем, Быков обращает внимание: комплайенс-менеджер не является адвокатом или независимым советником – он остается представителем контролирующего органа, поэтому оценка юридических рисков должна оставаться за самим бизнесом.

Возможность раньше увидеть риски. Компания может получить информацию о выявленных ГНС налоговых рисках и рекомендациях по их устранению.

В традиционной модели бизнес часто узнает о претензиях уже после блокировки накладных или назначения проверки – а здесь проблема видна раньше.

Могут ли списать налоговый долг

По словам адвоката, именно включение в перечень не является основанием для списания долга. Списание долга и включение в перечень – это два самостоятельных механизма. Списанию подлежит только долг, который в понимании Налогового кодекса безнадежен.

Более того, наличие налогового долга по общему правилу вообще препятствует включению в перечень - закон допускает лишь исключение относительно незначительной и краткосрочной задолженности.

Почему это важно

Главное значение механизма в сокращенных сроках или персональном менеджере. Как отмечает Быков, государство фактически начало формализовать понятие налоговой репутации бизнеса – истории того, как компания платит налоги, оформляет операции, платит работникам и раскрывает структуру собственности.

В ближайшее время такая репутация может влиять не только на отношения с ГНС, но и на решения банков, инвесторов, покупателей бизнеса и крупных контрагентов, оценивающих налоговые риски. Вот почему налоговый комплаенс перестает быть только делом бухгалтера.

Напомним, "Клуб белого бизнеса" – это инициатива Государственной налоговой службы, которая объединяет компании с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства. Среди его участников, в частности, компании группы ДТЭК ихолдинг "Д.Солюшнс" , работающей под брендом YASNO.

Ранее глава Европейской бизнес-ассоциации Анна Деревянко в интервью РБК-Украина объясняла , что прозрачность открывает бизнесу доступ к кредитам и международному финансированию, а быть "белым" – это стратегический выбор.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Налоги Бизнес
Новости
Контрнаступление в два этапа: Драпатый отчитался об освобождении 26 сел с января
Контрнаступление в два этапа: Драпатый отчитался об освобождении 26 сел с января
Аналитика
Склады под ударом: почему из магазинов исчезают молочка и сигареты и к чему готовиться покупателям
Ирина Костюченкокорреспондентка раздела "Бизнес" Склады под ударом: почему из магазинов исчезают молочка и сигареты и к чему готовиться покупателям