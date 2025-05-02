ДТЕК Енерго було включено до "Клубу білого бізнесу"

Компанію ДТЕК Енерго було визнано сумлінним платником податків та включено до "Клубу білого бізнесу".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

"Компанія ДТЕК Енерго увійшла до "Клубу білого бізнесу", підтвердивши високий рівень податкової дисципліни та прозорості ведення бізнесу. Це визнання стало можливим завдяки суворому дотриманню чинного податкового законодавства України та відповідності усім встановленим критеріям сумлінного платника податків", - йдеться в ньому.

Зазначається, що "Клуб білого бізнесу" – це ініціатива Державної податкової служби України, яка об'єднує компанії, що добровільно дотримуються високих стандартів у сплаті податків, прозорості й відкритості ведення діяльності.

Визнання компанії членом "Клубу білого бізнесу" підтверджує її репутацію як відповідального та прозорого платника податків.

"Лише за підсумками 1-го кварталу цього року підприємствами ДТЕК Енерго було сплачено 6,3 млрд грн податкових платежів в бюджети всіх рівнів України. Для нас принципово важливо дотримуватися високих стандартів ведення бізнесу, підтримувати прозорість та відповідальність перед суспільством та державою", - зазначив генеральний директор ДТЕК Енерго Олександр Фоменко.

Раніше ДТЕК Ахметова визнано найбільшим платником податків серед українських компаній.