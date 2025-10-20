UA

Суми залишились без світла та води в частині районів: що відомо

Фото: Суми залишились без світла 20 жовтня (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

У понеділок, 20 жовтня, частина районів Сум залишилася без електропостачання. Внаслідок знеструмлення також немає води.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

За даними журналістів, електрику вимкнули приблизно о 11 годині.  Як уточнили в АТ "Сумиобленерго", відключення спричинені плановими ремонтними роботами.

Через аварійні відключення на проспекті Лушпи, вулиці Харківській та в районі Хіммістечка рух тролейбусів відбувається з порушенням графіка.

Також тимчасово знеструмлений один із водозаборів Сум, що пов’язано з роботами енергетиків. Водопостачання відновлять після завершення ремонтних заходів.

Відключення світла у Сумській області

Російські війська систематично атакують енергетичну інфраструктуру Сумської області, через що населення залишається без світла.

Через знеструмлення також спостерігаються проблеми з водопостачання, зв’язком та не працює громадський транспорт.

Наприклад, 18 жовтня у Сумській області були запроваджені графіки аварійних відключень електроенергії для першої та другої черг споживачів.

17 жовтня, російські війська атакували об'єкти енергетики у чотирьох областях України, серед них й у Сумській області.

Після цього було запроваджено аварійні відключення електроенергії за розпорядженням "Укренерго".

