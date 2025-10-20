Суми залишились без світла та води в частині районів: що відомо

Відключення світла у Сумській області

Російські війська систематично атакують енергетичну інфраструктуру Сумської області, через що населення залишається без світла.

Через знеструмлення також спостерігаються проблеми з водопостачання, зв’язком та не працює громадський транспорт.

Наприклад, 18 жовтня у Сумській області були запроваджені графіки аварійних відключень електроенергії для першої та другої черг споживачів.

17 жовтня, російські війська атакували об'єкти енергетики у чотирьох областях України, серед них й у Сумській області.

Після цього було запроваджено аварійні відключення електроенергії за розпорядженням "Укренерго".