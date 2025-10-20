Сумы остались без света и воды в части районов: что известно

В понедельник, 20 октября, часть районов Сум осталась без электроснабжения. Вследствие обесточивания также нет воды.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Общественное.
По данным журналистов, электричество выключили примерно в 11 часов. Как уточнили в АО "Сумыоблэнерго", отключения вызваны плановыми ремонтными работами.
Из-за аварийных отключений на проспекте Лушпы, улице Харьковской и в районе Химгородка движение троллейбусов происходит с нарушением графика.
Также временно обесточен один из водозаборов Сум, что связано с работами энергетиков. Водоснабжение восстановят после завершения ремонтных мероприятий.
Российские войска систематически атакуют энергетическую инфраструктуру Сумской области, из-за чего население остается без света.
Из-за обесточивания также наблюдаются проблемы с водоснабжением, связью и не работает общественный транспорт.
Например, 18 октября в Сумской области были введены графики аварийных отключений электроэнергии для первой и второй очередей потребителей.
17 октября, российские войска атаковали объекты энергетики в четырех областях Украины, в том числе и в Сумской области.
После этого были введены аварийные отключения электроэнергии по распоряжению "Укрэнерго".