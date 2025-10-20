RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Сумы остались без света и воды в части районов: что известно

Фото: Сумы остались без света 20 октября (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В понедельник, 20 октября, часть районов Сум осталась без электроснабжения. Вследствие обесточивания также нет воды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Общественное.

По данным журналистов, электричество выключили примерно в 11 часов. Как уточнили в АО "Сумыоблэнерго", отключения вызваны плановыми ремонтными работами.

Из-за аварийных отключений на проспекте Лушпы, улице Харьковской и в районе Химгородка движение троллейбусов происходит с нарушением графика.

Также временно обесточен один из водозаборов Сум, что связано с работами энергетиков. Водоснабжение восстановят после завершения ремонтных мероприятий.

 

Отключение света в Сумской области

Российские войска систематически атакуют энергетическую инфраструктуру Сумской области, из-за чего население остается без света.

Из-за обесточивания также наблюдаются проблемы с водоснабжением, связью и не работает общественный транспорт.

Например, 18 октября в Сумской области были введены графики аварийных отключений электроэнергии для первой и второй очередей потребителей.

17 октября, российские войска атаковали объекты энергетики в четырех областях Украины, в том числе и в Сумской области.

После этого были введены аварийные отключения электроэнергии по распоряжению "Укрэнерго".

Читайте РБК-Украина в Google News
СумыОтключения света