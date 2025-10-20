Сумы остались без света и воды в части районов: что известно

Отключение света в Сумской области

Российские войска систематически атакуют энергетическую инфраструктуру Сумской области, из-за чего население остается без света.

Из-за обесточивания также наблюдаются проблемы с водоснабжением, связью и не работает общественный транспорт.

Например, 18 октября в Сумской области были введены графики аварийных отключений электроэнергии для первой и второй очередей потребителей.

17 октября, российские войска атаковали объекты энергетики в четырех областях Украины, в том числе и в Сумской области.

После этого были введены аварийные отключения электроэнергии по распоряжению "Укрэнерго".