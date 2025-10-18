У одній з областей ввели графіки аварійних відключень світла

"За вказівкою НЕК "Укренерго", на території Сумщини введені графіки аварійних відключень. Наразі ГАВ діють для 1 та 2 черг споживачів", - зазначили у "Сумиобленерго".

Повідомляється, що графіки аварійних відключень застосовуються у випадках, коли за дуже короткий термін треба негайно знизити величину потужності, що споживається з мережі. У таких випадках тривалість знеструмлення спрогнозувати неможливо.

Єдина причина застосування будь-яких обмежень – це військова агресія РФ проти українського народу та пошкодження енергообʼєктів унаслідок обстрілів.

Інформація при аварійних знеструмленнях відображається на момент відключення в реальному часі в особистому кабінеті E-Svitlo та однойменному додатку.

"На жаль, повідомити споживачів про тривалість знеструмлення при застосуванні ГАВ неможливо. Усі обмеження діють до відміни командою НЕК "Укренерго", - додали у компанії.