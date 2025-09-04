ua en ru
Чт, 04 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Убийство Парубия Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Сумы и район частично обесточены после российского удара

Сумы, Четверг 04 сентября 2025 13:51
UA EN RU
Сумы и район частично обесточены после российского удара Фото: в Сумах и районе перебои с электричеством из-за атаки России (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Сумах и части Сумского района из-за российского удара по критической инфраструктуре произошло обесточивание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления Сумского городского совета и "Сумыоблэнерго".

По данным горсовета, в результате удара армией РФ по критической инфраструктуре Сум был частично обесточен областной центр и часть Сумского района.

"Перерыв в распределении электроэнергии временный", - сообщили в "Сумыоблэнерго".

В то же время энергетики отметили, что работают над восстановлением электроснабжения.

Ситуация в Сумской области

Стоит заметить, что уже более года российские оккупанты активно атакуют Сумскую область. Сегодняшний день не стал исключением. С утра 4 сентября российские оккупанты пустили вражеские дроны различных типов в направлении области.

За сегодняшние сутки по разным районам Сумской области уже 15 раз раздавался сигнал воздушной тревоги. Граждан предупреждали об опасности ударов вражескими "Шахедами".

Стоит отметить, что этой ночью российский агрессор запустил в направлении Украины дроны-камикадзе "Шахед". Сразу в ряде областей была объявлена воздушная тревога.

До этого значительная атака на Сумы состоялась 2 сентября. Как результат ночного обстрела Сум:

  • разрушено помещение торгового ряда,
  • повреждены четыре жилых дома,
  • выбито около 50 окон.

И.о. Сумского городского головы Артем Кобзарь сообщал о взрывах и публиковал видео, где был виден пожар.

По его словам, было попадание вражеского беспилотника по нежилому помещению. Как впоследствии оказалось, среди пострадавших был также и 14-летний ребенок.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумы Война России против Украины Отключения света
Новости
В поисках мира? Что говорят Зеленский, Путин и Трамп об окончании войны в Украине
В поисках мира? Что говорят Зеленский, Путин и Трамп об окончании войны в Украине
Аналитика
Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России