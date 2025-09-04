Сумы и район частично обесточены после российского удара

В Сумах и части Сумского района из-за российского удара по критической инфраструктуре произошло обесточивание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления Сумского городского совета и "Сумыоблэнерго ".

В то же время энергетики отметили, что работают над восстановлением электроснабжения.

"Перерыв в распределении электроэнергии временный", - сообщили в "Сумыоблэнерго".

По данным горсовета, в результате удара армией РФ по критической инфраструктуре Сум был частично обесточен областной центр и часть Сумского района.

Ситуация в Сумской области

Стоит заметить, что уже более года российские оккупанты активно атакуют Сумскую область. Сегодняшний день не стал исключением. С утра 4 сентября российские оккупанты пустили вражеские дроны различных типов в направлении области.

За сегодняшние сутки по разным районам Сумской области уже 15 раз раздавался сигнал воздушной тревоги. Граждан предупреждали об опасности ударов вражескими "Шахедами".

Стоит отметить, что этой ночью российский агрессор запустил в направлении Украины дроны-камикадзе "Шахед". Сразу в ряде областей была объявлена воздушная тревога.

До этого значительная атака на Сумы состоялась 2 сентября. Как результат ночного обстрела Сум:

разрушено помещение торгового ряда,

повреждены четыре жилых дома,

выбито около 50 окон.

И.о. Сумского городского головы Артем Кобзарь сообщал о взрывах и публиковал видео, где был виден пожар.

По его словам, было попадание вражеского беспилотника по нежилому помещению. Как впоследствии оказалось, среди пострадавших был также и 14-летний ребенок.