Україну атакують "Шахеди": які регіони під загрозою
В ніч на неділю, 24 серпня, російські війська знову здійснили запуск кількох ударних дронів "Шахед" із різних напрямків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.
Повітряні Сили Збройних Сил України повідомили про активізацію ворожих безпілотних літальних апаратів на кількох напрямках.
Оновлено о 00:50
Нові ворожі ударні дрони зафіксовані в акваторії Чорного моря, курсом на Одесу.
Також групи ворожих ударних дронів зміни та рухаються північніше Кам'янського у напрямку Кременчука. Інші групи ударних безпілотників на помічено на території Харківської та Дніпропетровської областей, курс західний на Кременчук.
Ворожий дрон на Харківщині, курс північно-західний.
За даними командування, групу ударних дронів виявлено на Донеччині, вони рухаються у напрямку Дніпропетровщини та мають курс на Павлоград.
Також зафіксовано ударні БпЛА на Харківщині, які прямують південно-західним напрямком, а ще існує загроза їх застосування на території Сумщини.
Жителів областей, де оголошено повітряну тривогу, просять зберігати спокій і у разі небезпеки одразу йти до найближчого укриття. Також в Україні заборонено робити фото чи відео роботи підрозділів протиповітряної оборони.
Станом на 23:15 карта повітряних тривог виглядає наступним чином:
В Росії заявили про атаку дронів
У суботу, 23 серпня, низка аеропортів у Росії тимчасово призупинили приймання та відправлення літаків через атаку невідомих дронів.
За інформацією Росавіації, польоти були призупинені в аеропортах Саратова, Волгограда, Калуги, Тамбова, Нижнього Новгорода, Ульяновська, Кірова, Нижньокамська, Казані, а також у московському аеропорту Шереметьєво.