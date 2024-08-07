У Сумах пролунали вибухи

У Сумах ввечері середи, 7 липня, пролунали вибухи. В області оголошена повітряна тривога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
"У Сумах було чутно вибухи", - йдеться в повідомленні.
Офіційної інформації щодо причин та наслідків вибухів наразі немає.
Тим часом у Повітряних силах ЗСУ попередили про активність ворожої тактичної авіації з акваторії Азовського моря та загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
Нагадаємо, як повідомили у Генштабі ЗСУ, російські війська посилили активність авіації біля прикордонних районів Сумської області.
До того ж минулої ночі у Сумах також лунали вибухи. А 6 серпня російські окупанти здійснили ракетну атаку на Сумський район. Ворог вдарив по інфраструктурі.
Зазначимо, через посилення ворожих обстрілів у 23 населених пунктах п'яти громад Сумського району оголосили обов'язкову евакуацію населення.
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