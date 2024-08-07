У Сумах пролунали вибухи

Росіяни посилили обстріли Сумської області

Нагадаємо, як повідомили у Генштабі ЗСУ, російські війська посилили активність авіації біля прикордонних районів Сумської області.

До того ж минулої ночі у Сумах також лунали вибухи. А 6 серпня російські окупанти здійснили ракетну атаку на Сумський район. Ворог вдарив по інфраструктурі.

Зазначимо, через посилення ворожих обстрілів у 23 населених пунктах п'яти громад Сумського району оголосили обов'язкову евакуацію населення.

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