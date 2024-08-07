З початку доби 54 бої, ворог посилив активність авіації біля Сумської області, - Генштаб

Від початку доби, 7 серпня, на лінії фронту відбулось 54 бойових зіткнення. Авіація ворога активна біля прикордонних районів Сумської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

"Російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Загалом сьогодні відбулося 54 бойових зіткнення. Поточна доба характеризується збільшенням активності ворожої авіації біля прикордонних районів Сумської області - на цей час ворог вже скинув близько тридцяти керованих авіабомб", - пише Генштаб.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку ворог здійснив дві атаки поблизу Тихого і в районі Вовчанська. Триває бій.

На Куп’янському напрямку росіяни двічі безуспішно атакували неподалік Петропавліви та у бік Новоосинового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 11 разів. Наразі чотири бої продовжуються у районі Невського та у Серебрянському лісі. Ситуація під контролем.

На Сіверському напрямку росіяни чотири рази атакували у районах Верхньокам’янського та Переїзного. Наші воїни три штурми відбили, ще одне боєзіткнення триває.

На Краматорському напрямку ворог невдало атакував поблизу Часового Яру. Ще один бій досі триває.

На Торецькому напрямку росіяни сім разів атакували у районах Торецька, Північного і Нью-Йорка. Два боєзіткнення продовжуються.

На Покровському напрямку відбито вісім атак, ще дев'ять боєзіткнень тривають.

На Курахівському напрямку противник чотири рази атакував поблизу Парасковіївки та Костянтинівки. Бив некерованими авіаракетами. Бої продовжуються.

На Времівському напрямку загарбники двічі намагалися прорвати українську оборону - безуспішно атакували з боку Володимирівки.

На Оріхівському напрямку активних наступальних дій окупанти не проводили. Втім, били по районах Лобкового, П’ятихаток і Новоандріївки НАРами - випустили понад півсотні ракет.

На Придніпровському напрямку відбито одну атаку ворога.

Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабної війни Росія втратила більше 586 тисяч одиниць особового складу. Протягом минулої доби, 6 серпня, згідно з даними Генштабу, Сили оборони ліквідували ще 1230 окупантів. Також було знищено: