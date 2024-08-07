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У понад 20 населених пунктах Сумської області проведуть обов'язкову евакуацію, - ОВА

Сумська область , Середа 07 серпня 2024 16:38
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У понад 20 населених пунктах Сумської області проведуть обов'язкову евакуацію, - ОВА Фото: глава Сумської ОВА Володимир Артюх (sm.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

У 23 населених пунктах п'яти громад Сумського району буде проведена обов'язкова евакуація населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Сумської обласної військової адміністрації Володимира Артюха в ефірі телемарафону.

"Відповідне розпорядження підписав перед ефіром щодо впровадження обов'язкової евакуації у 23 населених пунктах п'яти громад Сумського району. В дію вступає з моменту підписання. Задачі поставлені, сили та засоби евакуаційні підготовлені", - розповів Артюх.

За його словами, йдеться про евакуацію близько 6 тисяч людей, серед яких 425 дітей.

"В першу чергу задача поставлена на евакуацію сімей з дітьми", - наголосив глава ОВА.

Що передувало

Нагадаємо, вчора вранці, 6 серпня, після масованого обстрілу міста Суджа у Курській області РФ місцева влада та російські пабліки повідомили про так званий "прорив кордону бійцями ЗСУ".

За даними росіян, там не вщухають бої. Окрім того, українські війська нібито зайняли низку населених пунктів.

У зв'язку з цим росіяни також посилили обстріли прикордонних регіонів України, зокрема Сумської області. Там повітряна тривога триває вже понад добу.

Детальніше про те, що відбувається в Курській області та де йдуть можливі бої - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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