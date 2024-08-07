У понад 20 населених пунктах Сумської області проведуть обов'язкову евакуацію, - ОВА

У 23 населених пунктах п'яти громад Сумського району буде проведена обов'язкова евакуація населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Сумської обласної військової адміністрації Володимира Артюха в ефірі телемарафону.

"Відповідне розпорядження підписав перед ефіром щодо впровадження обов'язкової евакуації у 23 населених пунктах п'яти громад Сумського району. В дію вступає з моменту підписання. Задачі поставлені, сили та засоби евакуаційні підготовлені", - розповів Артюх. За його словами, йдеться про евакуацію близько 6 тисяч людей, серед яких 425 дітей. "В першу чергу задача поставлена на евакуацію сімей з дітьми", - наголосив глава ОВА.