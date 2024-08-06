Росіяни вдарили ракетою по Сумському району, атакували інфраструктуру
Сьогодні, 6 серпня, російські терористи здійснили ракетну атаку проти Сумського району. Вдарили по інфраструктурі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сумської обласної військової адміністрації (ОВА).
"Попередньо, без жертв. На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки ворожого удару уточнюються", - пише ОВА.
Цивільних закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Варто додати, що у Сумській області повітряну тривогу оголосили ще о 11:10.
Фото: карта повітряних тривог станом на 15:04 (alerts.in.ua)
Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) попереджали о 14:40 про загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку, а о 15:00 - про керовану авіаційну бомбу (КАБ) в напрямку Сум.
Наразі інші подробиці ситуації не розкриваються.
Обстріли України
У ніч на 6 серпня російські терористи застосували проти України:
- чотири балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23, які були запущені із Воронезької області;
- дві керовані авіаційні ракети Х-59, які були запущені над акваторією Азовського моря;
- 16-ма ударними БпЛА типу Shahed.
Загалом протиповітряна оборона (ППО) України, під час захисту, знищила 19 об'єктів, серед яких 15 БпЛА.
Також близько о 10 ранку росіяни завдали удару по центральному району Харкова. Наразі відомо про 8 постраждалих.
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