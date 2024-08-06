Росіяни вдарили ракетою по Сумському району, атакували інфраструктуру

Сьогодні, 6 серпня, російські терористи здійснили ракетну атаку проти Сумського району. Вдарили по інфраструктурі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сумської обласної військової адміністрації (ОВА).

"Попередньо, без жертв. На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки ворожого удару уточнюються", - пише ОВА. Цивільних закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Варто додати, що у Сумській області повітряну тривогу оголосили ще о 11:10.

Фото: карта повітряних тривог станом на 15:04 (alerts.in.ua) Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) попереджали о 14:40 про загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку, а о 15:00 - про керовану авіаційну бомбу (КАБ) в напрямку Сум. Наразі інші подробиці ситуації не розкриваються. Обстріли України У ніч на 6 серпня російські терористи застосували проти України: чотири балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23, які були запущені із Воронезької області;

дві керовані авіаційні ракети Х-59, які були запущені над акваторією Азовського моря;

16-ма ударними БпЛА типу Shahed. Загалом протиповітряна оборона (ППО) України, під час захисту, знищила 19 об'єктів, серед яких 15 БпЛА. Також близько о 10 ранку росіяни завдали удару по центральному району Харкова. Наразі відомо про 8 постраждалих.