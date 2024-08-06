ua en ru
Вт, 06 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни вдарили ракетою по Сумському району, атакували інфраструктуру

Вівторок 06 серпня 2024 15:15
UA EN RU
Росіяни вдарили ракетою по Сумському району, атакували інфраструктуру Ілюстративне зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 6 серпня, російські терористи здійснили ракетну атаку проти Сумського району. Вдарили по інфраструктурі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сумської обласної військової адміністрації (ОВА).

"Попередньо, без жертв. На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки ворожого удару уточнюються", - пише ОВА.

Цивільних закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Варто додати, що у Сумській області повітряну тривогу оголосили ще о 11:10.

Росіяни вдарили ракетою по Сумському району, атакували інфраструктуру
Фото: карта повітряних тривог станом на 15:04 (alerts.in.ua)

Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) попереджали о 14:40 про загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку, а о 15:00 - про керовану авіаційну бомбу (КАБ) в напрямку Сум.

Наразі інші подробиці ситуації не розкриваються.

Обстріли України

У ніч на 6 серпня російські терористи застосували проти України:

  • чотири балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23, які були запущені із Воронезької області;
  • дві керовані авіаційні ракети Х-59, які були запущені над акваторією Азовського моря;
  • 16-ма ударними БпЛА типу Shahed.

Загалом протиповітряна оборона (ППО) України, під час захисту, знищила 19 об'єктів, серед яких 15 БпЛА.

Також близько о 10 ранку росіяни завдали удару по центральному району Харкова. Наразі відомо про 8 постраждалих.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Сумська область
NEWS
У Києві на Подолі трамвай на повній швидкості протаранив десятки машин: всі подробиці ДТП
У Києві на Подолі трамвай на повній швидкості протаранив десятки машин: всі подробиці ДТП
DAILY
Олександр "Фоззі" Сидоренко: Ми ще не втомилися по-дорослому, як СРСР чи США у Другу світову
Василина Копиткокореспондент РБК-Україна Олександр "Фоззі" Сидоренко: Ми ще не втомилися по-дорослому, як СРСР чи США у Другу світову